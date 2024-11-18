Новосибирцам стали чаще навязывать допуслуги при оформлении автокредита

За девять месяцев 2024 года от новосибирцев поступило 82 жалобы на навязывание финансовых услуг. Это более чем в два раза меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Чаще всего (28 случаев) новосибирцы сталкивались с навязыванием, когда обращались в банки за потребительским кредитом. Год назад таких жалоб было в два раза больше.

Кроме того, дополнительные услуги навязывались при оформлении ипотеки (6 случаев).

—Жалоб на такую токсичную практику, как мисселинг, когда под видом одного продукта продается другой, не поступило ни одной (год назад – 37 обращений), — рассказали в Сибирском ГУ Банка России.

Тем не менее, выросло количество жалоб, связанных с навязыванием услуг при оформлении автокредитов. За 9 месяцев в Банк России поступило девять таких обращений, что на одну жалобу больше.

По словам, первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Марины Асаралиевой, Банк России все чаще выявляет недобросовестные практики при автокредитовании в ходе контрольных закупок или проверок.

—Например, когда при покупке машины в кредит или при подключении каких-то платных услуг клиенту делают скидку на авто. Однако если человек досрочно закроет долг или откажется от дополнительных опций в течение «периода охлаждения», с него продавец будет требовать вернуть предоставленную скидку. Часто клиент об этих условиях не знает и сталкивается с ситуацией, что остается должен за машину, за которую вроде бы полностью рассчитался, — рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что нарушается право человека на досрочное погашение кредита и на отказ от ненужных услуг.

Марина Асаралиева посоветовала новосибирцам при покупке авто внимательно изучать все условия и не стесняться задавать менеджерам вопросы, чтобы выгодная сделка не обернулась дополнительными тратами.

Она также напомнила, что с 21 января этого года «период охлаждения» для услуг, страховок и иных продуктов и работ, проданных вместе с кредитом или займом, вырос в два раза, до 30 дней.

Напомним, за октябрь банки выдали жителям Новосибирской области 7,14 тысяч товарных кредитов (кредитов, выдаваемых непосредственно в торговых точках), что на 11% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ). Общая сумма кредитов в регионе тоже сократилась — с 638 млн рублей до 618 млн рублей (-3%).

Ранее редакция сообщала, что Банк России планирует применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании.