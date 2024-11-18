Еще один новосибирский институт попал под санкции США

Министерство финансов США опубликовало очередной санкционный список российских организации и физлиц. На этот раз перечень пополнился Институтом гидродинамики им. М. А. Лаврентьева.

Ранее в санкционный список были включены институт ядерной физики СО РАН, АО «Институт прикладной физики», институт лазерной физики СО РАН, институт теоретической и прикладной механики СО РАН, институт физики полупроводников СО РАН, Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья. Исходя из этих названий, становится понятно, что больше всего неугодны США организации, имеющие отношение к физическим разработкам и исследованиям в сфере полезных ископаемых.

Так, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева в основном занимается математическими проблемами механики сплошных сред; физикой и механикой высокоэнергетических процессов; механикой жидкостей и газов; механикой деформируемого твердого тела. Именно по этим направлениям институт проводит фундаментальные исследования и участвует в разработке научных основ современной техники и технологии. Об этом написано на официальном сайте института.

Напомним, 17 марта 2014 года, после референдума в Крыму, США впервые ввели персональные санкции в отношении 11 российских должностных лиц. Им был запрещен въезд в США, американские активы и собственность заморожены. После этого список неоднократно расширялся. А 17 июля того же года в связи с присоединением Крыма и ситуацией в Донбассе были введены первые секторальные санкции уже в отношении ряда оборонных, сырьевых компаний и банков. С тех пор санкционный список регулярно расширяется, а действие мер продлеваются.

Ранее стало известно, что США включили в санкционные списки 12 сибирских компаний, работающих в сфере энергетики или связанных с ОПК.