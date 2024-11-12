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При выдаче ипотеки и автокредитов введут новые ограничения

  • 12/11/2024, 18:30
Автор: Юлия Данилова
При выдаче ипотеки и автокредитов введут новые ограничения
Макропруденциальные лимиты решили распространить на другие сегменты кредитования

Банк России планирует применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

—  Анализ показал, что МПЛ быстрее, чем макропруденциальные надбавки (МПН), помогают уменьшить долю рискованных выдач. При этом накопление рисков в таком сегменте, как ипотека, может иметь серьезные социальные последствия, — подчеркивается в сообщении.

Судя по информации, размещенной на сайте Банка России, стандарты необеспеченного потребительского кредитования, отражающие склонность банков кредитовать рискованных заемщиков, существенно улучшились благодаря МПЛ. По мере обновления портфелей структура портфеля также будет становиться более сбалансированной.

— В последние годы наращивание ипотечных выдач во многом происходило за счет закредитованных заемщиков. При этом на первичном рынке ситуация осложнялась ускоренным ростом цен. По данным Росстата, из‑за опережающего роста цен на новостройки на фоне действия льготных ипотечных программ разрыв цен между первичным и вторичным рынками к 1 октября 2024 года достиг 57%. В случае дефолта заемщика банк не сможет реализовать залог на вторичном рынке без потерь, —констатируют аналитики ЦБ.

  • Банк России предлагает вводить МПЛ в отношении ипотечных кредитов в два этапа: с 1 июля 2025 года и 1 января 2026 года.
  • Ввести один общий МПЛ для всех видов ипотечных кредитов (займов), МПЛ в отношении МФО установить в зависимости от значения показателя долговой нагрузки (ПДН).
  • Предполагается установить на III квартал 2025 года значения МПЛ на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (предельно допустимая нагрузка, ПДН более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%). В 2023 году на этот сегмент пришлось около 30% выдач.
  • По ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья.
  • Предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%.
  • В среднесрочной перспективе при росте кредитования чрезмерно высокими темпами могут быть дополнительно установлены МПЛ по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки либо низким первоначальным взносом

— Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита, — отметили в Банке России. — МПЛ могут быть ужесточены, если рост ипотеки будет приводить к повышению долговой нагрузки уже закредитованных граждан либо в случае увеличения разрыва цен на первичном и вторичном рынках жилья. При уменьшении разрыва цен МПЛ по первоначальному взносу могут быть смягчены.

Что касается автокредитов, то на долю кредитов с ПДН более 50% в III квартале 2024 года пришлось 40% выдач. Одновременно расширяются практики предоставления банками нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств. По итогам III квартала их доля достигла 5% в общем объеме потребзаймов, а у некоторых банков — до 50%. При этом около 40% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств было предоставлено заемщикам с ПДН более 80%.

— Введение макропруденциальных лимитов означает дополнительные ограничения для банков по выдаче кредитов с определенными характеристиками — в части показателя долговой нагрузки заемщика, величины первоначального взноса, срока кредита. Как результат, банки будут вынуждены еще больше ужесточить условия для заемщиков, что будет отрицательно сказываться на динамике выдач, — пояснил Infopro54 Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам». — Наиболее существенное влияние данные нововведения, я думаю, окажут на автокредитование, тогда как для ипотечного сегмента, который и так находится под сильным давлением из-за фактически запретительных ипотечных ставок и постепенного исчерпания лимитов по льготным госпрограммам (с пока непонятными перспективами их нового увеличения), эффект, вероятно, будет менее заметным.

Ожидается, что законопроект, позволяющий Банку России устанавливать МПЛ в ипотеке и автокредитовании, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в ближайшее время. Соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в октябре объем выданных ипотечных кредитов в стране снизился на 25%

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : макропруденциальные лимиты ипотека автокредитование


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