За уборкой снега в Новосибирске будет следить новая система мониторинга

В Новосибирске внедряется система визуализации данных, которая позволит контролировать эффективность уборки города.

Она будет предоставлять информацию по более чем 40 параметрам.

— В том числе данные районов по уборочной технике, укомплектовании штата, результаты уборки по видам работ и использование противогололедных материалов, — заявил на оперативном совещании в правительстве региона мэр Максим Кудрявцев.

В течение месяца планируется провести демонстрацию новой системы в действии. В настоящее время осуществляется её внедрение, а также проводится обучение сотрудников и пусконаладочные работы.

Стоит отметить, что за субботу и воскресенье дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 16 544 кубометра снега. Использовалось от 343 до 361 единицы техники в дневную и ночную смены.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта 2025 года контроль за наличием полиса ОСАГО у водителей будет осуществляться с помощью камер.