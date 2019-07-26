Новосибирцам возвращено за некачественные услуги и товары более 18 млн рублей

За шесть месяцев 2019 года специалисты отделов по защите прав потребителей мэрии и районов города Новосибирска рассмотрели 11 139 обращений граждан. В результате работы за некачественно оказанные услуги и товары, проданные с недостатками, новосибирцам возвращено 18 441 048 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

За шесть месяцев 2019 года в отдел мэрии и соответствующие отделы районных администраций по вопросам применения законодательства о защите прав потребителей обратилось 11 139 горожан (что на 6,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года).

Отмечается, что наибольшее количество нареканий граждан выявляется в сферах, представляющих жизненный интерес для человека: торговля, бытовое обслуживание, ремонт бытовой техники, изготовление и установка окон, изготовление мебели, предоставление жилищно-коммунальных, финансовых и других услуг.

При этом, 73,2 % обращений потребителей связаны с продажей товаров, остальные обращения поступили в связи с приобретением работ и услуг – 26,8 %.

— За шесть месяцев 2019 года в связи с реализацией розничными предприятиями некачественных товаров непродовольственной группы (электробытовых машин и приборов) получено 7 854 обращения, продовольственной группы товаров – 299 обращений, предоставленными услугами – 2 986, — уточнили в пресс-службе.

Наибольшая доля обращений поступила в связи с последствиями приобретения технически сложных товаров ненадлежащего качества, из них наибольшая доля обращений приходится на качество телефонных аппаратов (1 545 обращений). На электробытовые машины и приборы поступило 1 123 обращения, на компьютерную технику пожаловались 628 раз, на радиоэлектронную аппаратуру – 754 раза. Технически сложные товары пользуются наибольшим спросом у населения, это объясняет лидерство в структуре обращений. Каждое четырнадцатое обращение потребителей связано с приобретением мебели и обуви, каждое девятнадцатое – в связи с приобретением одежды.

В сфере услуг лидирующую позицию занимает услуга по ремонту бытовой техники, доля обращений составила 4,0 %.

— Обращения потребителей в основном связаны с некачественным ремонтом, предоставлением ненадлежащей информации о цене, сроках, исполнителе услуги, — подчеркнули в пресс-службе.

Количество обращений по услугам ЖКХ заняло вторую позицию, доля от всех обращений составляет 3,2 %. Динамика принятых обращений указывает на увеличение на 15,5 % по сравнению с прошлым годом.

— Обращения потребителей по данному виду были связаны с качеством предоставления услуг обслуживающими организациями (ненадлежащим отоплением квартир, подачей холодной и горячей воды, ненадлежащим обслуживанием общедомового имущества, некачественным капитальным ремонтом). Большое количество обращений было связано с оплатой за вывоз твердо-коммунальных отходов, — уточнили в мэрии.

Третье место среди услуг заняла позицию услуга по изготовлению мебели, доля обращений от всех полученных обращений составила 3,0 %.

— В отношении изготовления мебели потребители жалуются на ненадлежащую информацию об услугах, нарушение срока изготовления мебели, выполнение услуг ненадлежащего качества. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 3,7 %, — отмечают специалисты.

Фото: Ростислав Нетисов