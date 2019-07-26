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В Новосибирской области адвоката будут судить за мошенничество

Обвиняемый завладел недвижимостью трех потерпевших, причинив им ущерб в размере около 10 млн. рублей.
  • 26/07/2019, 17:39
В Новосибирской области адвоката будут судить за мошенничество

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего адвоката. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничествах в особо крупном размере, повлекших лишение граждан права на жилые помещения), сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, адвокат выдавал гражданам займы под залог принадлежащего им недвижимого имущества и убеждал их в необходимости оформления на его помощников доверенности по распоряжению заложенной недвижимостью. После выдачи займов он уклонялся от получения платежей либо предоставлял заемщика отсрочку по платежам, тем самым искусственно создавал условия для начисления неустойки.

Затем мужчина без ведома заемщиков заключил со своей помощницей, действующей на основании доверенностей, соглашения, по которым заемщики передали ему в собственность квартиры по существенно заниженной стоимости.

— Так, злоумышленники завладели правом на квартиру рыночной стоимостью более 3,3 млн. рублей, указав, что стоимость этой недвижимости по соглашению сторон определена в 1,95 млн. рублей, и заемщик передает ее в собственность займодавца в счет погашения займа в сумме 1,7 млн. рублей. Таким образом мужчина завладел недвижимостью трех потерпевших, причинив им ущерб в размере около 10 млн. рублей, — отметили в ведомстве.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- Schwarzenarzisse

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