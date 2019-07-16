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Новосибирцам выписаны штрафы за нарушение земельного законодательства на сумму 1,8 млн рублей

Одним из самых распространенных нарушений, выявляемых в регионе, является самовольное занятие земельного участка.
  • 16/07/2019, 12:37
Новосибирцам выписаны штрафы за нарушение земельного законодательства на сумму 1,8 млн рублей

За первое полугодие 2019 года общая сумма наложенных управлением Росреестра по Новосибирской области штрафов за нарушения земельного законодательства составила 1,8 млн. рублей. Значительная часть нарушений совершена гражданами – общая сумма штрафов составила 855 тыс. рублей, 750 тыс. рублей должны будут заплатить в бюджет юридические лица и 210 тыс. рублей — должностные лица, сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из самых распространенных нарушений, выявляемых в Новосибирской области, является самовольное занятие земельного участка. Как правило, собственники переставляют заборы, захватив часть соседнего участка.  Общий размер назначенных штрафов за самовольное занятие земельных участков с начала 2019 года составил 1,4 млн. рублей, это почти 80% наложенных штрафов по всем нарушениям земельного законодательства.

Отмечается, что размер штрафа зависит от вида нарушения и категории нарушителя, от кадастровой стоимости земельного участка, на котором допущено нарушение.

В Росреестре подчеркнули, что использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием также влечет наложение административного штрафа. Кроме того, неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества также влечет наложение административного штрафа. Штраф предусмотрен и в случае невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Фото: pixabay.com, автор- Antranias

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