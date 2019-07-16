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Выдвиженец «Народа против коррупции» сходит с дистанции

Владимир Мельников не будет бороться за пост мэра Новосибирска.
  • 16/07/2019, 11:44
Автор: Евгения Серёгина
Выдвиженец «Народа против коррупции» сходит с дистанции
«Наша власть — это структура, направленная на воспроизводство самой себя»

Главный эксперт областной избирательной комиссии Владимир Мельников, ранее выдвинутый в качестве кандидата на пост главы города партией «Народ против коррупции», за пост мэра бороться не будет. Об этом он сообщил в комментарии изданию.

— Одной из причин принятия такого решения стало то, что на выборах требуется объединить усилия, чтобы Новосибирск получил нового мэра, — считает Мельников.

В то же время, экс-кандидат намерен оказать содействие другому соискателю должности мэра  экс-чиновнику областного правительства и экс-депутату Виктору Козодою, выдвинутому партией «Справедливая Россия», о чём Владимир Мельников намерен официально объявить в ближайшее время.

 У нас схожее понимание отдельных пунктов программы, которую я готовил, когда собирался пойти в мэры,  рассказывает собеседник издания.  Ряд пунктов некоторые кандидаты взяли на вооружение и используют в своей кампании. В целом программа была озвучена на городском форуме и одобрена жителями.

В частности, по словам Владимира Мельникова, речь идёт о реформировании структуры городской власти, пересмотре функционала ряда должностных лиц и структурных подразделений мэрии, изменениях в административном устройстве города. Кроме того, по его мнению необходимо изменить приоритеты муниципальной власти.

 Сейчас городская власть  это громоздкая и малоэффективная структура, направленная, в первую очередь, на воспроизводство самой себя,  говорит Мельников.  Но это неправильно. В приоритете у мэрии должно стать эффективное жизнеобеспечение города, грамотный подход к решению наиболее значимых вопросов городского хозяйства. Только решив эти проблемы, можно будет говорить о поступательном развитии.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоятся в единый день голосования 8 сентября.

О своём участии избирательную комиссию уже уведомили координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутаты горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), замдиректора МУП «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), управляющий ИП Везнер С.И. Андрей Везнер (самовыдвижение), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»), администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»). Двое из кандидатов  Данияр Сафиуллин и Наталья Пинус  в настоящее время получили удостоверения избиркома Новосибирска.

Фото предоставлено Владимиром Мельниковым

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