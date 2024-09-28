Новосибирцев начнут штрафовать за выгул собак без намордника и поводка

На пленарном заседании Госдума приняла законопроект, который вводит штрафы за нарушение правил содержания домашних животных.

Депутаты Мосгордумы, разработавшие законопроект, предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а именно дополнить его новой статьей 8.50.

Согласно этой статьи, требования к содержанию домашних питомцев включают в себя, в частности, выгул собаки в наморднике и на поводке, уборку отходов животного на территориях общего пользования, недопущение выгула собаки вне специально отведенных для этого мест. Также там уточняется, что запрещено использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

Граждане, которые нарушат требования, установленные документом, будут привлечены к административной ответственности. Штрафы для физлиц составят 500-1500 рублей, за повторное нарушение — 3000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей штрафы несколько больше — от 3000 до 5000 руб., а при повторном нарушении — до 10 тысяч рублей.

Напомним, в 2023 году депутаты Новосибирской области одобрили введение региональных штрафов за содержание животных в помещениях общего пользования или на общественных территориях. Кроме того, закон устанавливает нормативы по количеству питомцев.

Например, в квартире на одну крупную собаку должно приходиться не менее 12 кв. м жилой площади. Столько же — на двух собак мелких пород или трех кошек.

Для частного дома четвероногий друг потребует не менее 50 кв. м земли, а за отсутствие табличке «Во дворе собака» нужно будет заплатить 1000 рублей.

А за выгул собаки пьяным можно получить штраф в 3000 рублей.

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