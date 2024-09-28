В Новосибирской области розничная кредитная задолженность выросла более чем на 10%

За семь месяцев 2024 года объем неплатежей в розничном банковском кредитовании (без ипотеки) в Новосибирской области вырос на 10,3% или 2,244 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба коллекторского агентства «Долговой Консультант» после анализа статистики Банка России. Таким образом просроченная розничная задолженность в регионе на 1 августа составила 24,015 млрд рублей, а портфель розничной задолженности — почти 342,3 млрд рублей.

— Оформление новых кредитов, чтобы погасить старые задолженности, с августа прошлого года затруднено — ставки сильно выросли, ужесточились требования к долговой нагрузке заёмщиков. В результате трудности с обслуживанием кредитов нарастают. Тем не менее, темп роста розничного портфеля (без ипотеки) опережает темп роста просроченной задолженности, это означает, что банки не накапливают просроченные активы на своих балансах, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Он добавил, что для кредиторы пытаются урегулировать проблемы различными способами, в том числе предлагают программы реструктуризации или государственные «кредитные каникулы».

В целом по России объем новых накопленных просроченных неплатежей по кредитам за семь месяцев 2024 года превысил 89 млрд рублей. Это на 8% больше, чем на начало года.

Напомним, с 1 июля в России поменялся порядок погашения задолженности. Теперь, если сумма произведенного платежа по потребкредиту недостаточна для исполнения обязательств, то заемщик в первую очередь гасит задолженность по процентам, затем — задолженность по основному долгу и проценты за текущий период платежей, потом сумма основного долга, неустойка (штраф, пеня) и иные платежи.

Ранее — сначала оплачивались штрафы и пени, потом проценты за текущий период платежей, а затем сумму основного долга. Как результат, у заёмщика зачастую не оставалось денег на очередной плановый платеж, и ему снова начисляли штрафы и пени.

Ранее редакция сообщала, что в МФО усилится переток отказного трафика из банков. Это является следствием очередного ужесточения требований к кредитованию физлиц.