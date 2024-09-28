Новосибирский кардиолог предупредил о смертельной опасности гриппа для сердечников

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Первая партия вакцины почти из 420 тысяч доз поступила еще в середине августа. Препараты «УльтриксКвадри» для детей и «Совигрипп» для взрослых тут же распределили по поликлиникам.

Особенно важно привить пациентов из группы риска, к которой относятся люди с сердечными заболеваниями, считает новосибирский кардиолог Игорь Гражданкин. Любые инфекции, попадающие в организм, влияют на его состояние, некоторые из них особенно опасны для сердца. Грипп может быть смело можно приравнять к инфаркту.

— Грипп, то есть вирус и вырабатываемые токсины, обладает сосудистой токсичностью. Вирус попадает в кровоток, вызывает образование очагов воспаления в сердце. Вирус и его токсины опасны именно для сосудистой стенки и в конечном итоге приводят к резкому повышению количества инфарктов миокарда. Можно даже сказать, что грипп почти всегда равен инфаркту миокарда у возрастных пациентов, — заявляет врач.

Специалист настаивает, что единственный способ борьбы с гриппом – вакцинация. Особое внимание своему здоровью нужно уделить людям старше 65 лет и пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесенными инфарктами, инсультами, атеросклерозом нижних конечностей, сосудов шеи, аорты и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю в Новосибирске на 83% выросло количество заболевших ОРВИ, а количество вызовов скорой увеличилось на 7%. Медики заявили о начале эпидемиологического сезона.