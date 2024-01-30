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Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

  • 30/01/2024, 14:34
Автор:
Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается
Для корректировки ситуации нужна комплексная программа помощи брошенным животным и просвещения общества.

Предприниматель и зоозащитница Елена Костянко рассказала Infopro54 о том, как сегодня выживают городские приюты для безнадзорных животных, почему практически исчезла помощь от благотворителей и волонтеров и как повлиять на жестокое отношение детей к животным.

Больше агрессии

— Елена, в интернет-пространстве периодически появляются материалы о фактах жестокого обращения с животными. По вашим оценкам, это связано с тем, что информация о таких ситуация стала чаще становиться публичной, или количество таких случаев растет?   

— На мой взгляд, градус жестокого обращения с животными в нашем обществе однозначно повышается. Я четыре года помогала приюту на Васхниле, и мы часто сталкивались с ситуациями, когда буквально кровь стыла в жилах. Последний жуткий случай произошел в 2023 году. Сторож принес в приют кошку, которую подростки несколько раз(!) бросали в костер. Животное обгорело, и у нас ушли около 200 тысяч рублей на его лечение, реабилитацию.

После заживления ран оказалось, что из-за стянутой кожи кошка не могла моргать, она перенесла несколько операций, в том числе по удалению рубцов. Большое спасибо неравнодушным новосибирцам, которые помогли нам собрать деньги на ее лечение. Потом эту кошечку забрали домой, и сейчас она вновь обросла шерстью, выглядит вполне обычно за исключением немного раскосых глаз.

— Не могу не спросить: нашли тех подростков, которые так издевались над животным?

— К сожалению, сторож нам сразу сказал, что не будет их называть и показывать, где они живут. Он пояснил, что опасается мести с их стороны. Так что подростковая жестокость осталась безнаказанной. Лично мне очень обидно. Я считаю, что такие издевательства должны быть общественно порицаемы как минимум и как максимум такие люди должны привлекаться к ответственности.

Возможно, я сгущаю краски, но моя жизненная практика показывает, что если человек поднимает руку на беззащитное животное, то впоследствии он начинает распускать руки в семье, агрессивно вести себя в обществе, так как упивается своей безнаказанностью. Так что это уже становится проблемой и общества, и родителей, которые его так воспитали.

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Сладкая парочка Пушик и Швепсик. Этих замечательных мальчишек выкинули в закрытый подвал, чем обрекли на голодную смерть. Сейчас котята уже в семье.

К сожалению, большинство новосибирцев сегодня предпочитают закрывать глаза на брошенных, замерзающих животных, замыкаясь на своих проблемах. Наш город, в принципе, вряд ли можно назвать дружелюбным по отношению к бродячим животным. Я никогда не пойму, зачем из подвалов многоквартирных домов выгоняют кошек? Чем и кому они помешали? Для бродячих животных это единственная возможность переждать морозы. То, что в подвалах бегают крысы и мыши, никого не волнует, а вот кошки — это зло. А вы лечили обмороженного котенка? Вы понимаете, насколько это страшно? У кошек в первую очередь отмерзают кончики ушей и хвостов. Посмотрите, сколько в приютах, на сайтах, где отдают кошек и собак в добрые руки, таких питомцев. Я уже не говорю о сложных случаях, когда обмороженные и перебитые лапки животных приходится заменять протезами.

— С кошками ситуация понятна, но что вы скажете о собаках? В интернете периодически появляется информация о бродячих стаях, которые нападают на детей и взрослых.

— Я уверена, что мой ответ вызовет море негатива, но за несколько десятков лет работы с животными я ни разу не сталкивалась с нападением бездомных собак. Да, они периодически собираются в стаи, но если вас начинают облаивать, можно просто спокойно уйти без резких движений. Бездомные собаки трусливы, и они отчаянно боятся человека, так как нередко страдали от него. Они нападают только для защиты или отвечая на агрессию.

Мне кажется, что каждый случай нападения животных на человека нужно детально разбирать. Не исключаю, что в большинстве случаев окажется, что люди дразнили или обижали животных, а потом собаки им ответили — и понеслась волна по соцсетям: всех выловить, убить и т.д.

Благотворители закончились

— Вы говорили о том, что собирали деньги на лечение животного в соцсетях. Сегодня это основной канал финансирования приютов для животных?

— К сожалению, да. В последние годы количество благотворительных организаций, волонтеров, которые поддерживают приюты для животных, в Новосибирске очень серьезно сократилось. Впрочем, судя по комментариям зоозащитников, в других городах России наблюдается схожая тенденция.

— С чем это связано?

— Люди все больше погружаются в собственные проблемы, усугубляется атомизация общества. Кроме того, падение доходов населения также вычеркивает благотворительность из статьи расходов как граждан, так и компаний.

— Через какие сети активнее всего шли пожертвования на приюты?

— У нас в Новосибирске основным каналом привлечения был «Инстаграм» (Деятельность сети признана экстремистской и запрещена в РФ. — Ред.). Раньше за счет поступлений нам удавалось покупать даже вагончики для размещения кошек. Сейчас сборов едва хватает на еду. Между тем только для того, чтобы принять кошку в приют, необходимы около 10 тысяч рублей. Это обработка, вакцинация, стерилизация животного, то есть необходимый минимум, без которого новый хозяин не заберет животное. Ветуслуги, ветпрепараты за 2022-2023 годы очень сильно подорожали. К примеру, на содержание приюта на 70-80 кошек в месяц только на корм уходят от 100 тысяч рублей.

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Очаровательная Кристи. Найдена в подъезде плачущей и искавшей «своего человека» в каждом проходящем мимо. Уже обрела свою новую семью.

И снова подбираем очередную брошенку

— Как в такой ситуации в Новосибирске выживают приюты для животных?

— Исключительно на энтузиазме небольшого количества общественников. На Васхниле в приюте у нас работала группа волонтеров, которые приезжали в свободное от работы время, убирали, кормили, лечили животных, возили их к ветеринару, закупали корма. Частично на средства, что удавалось собрать через соцсети, частично на личные средства волонтеров. Кто-то из личного бюджета оплачивает работу уборщика, который наводит порядок в приюте. Организатор приюта вообще работает там с утра до вечера практически без выходных.

Честно скажу, приют для животных — это адски тяжелый труд. Очень часто приюты живут одним днем и не знают, смогут ли завтра накормить животных. Это жутко осознавать, когда смотришь в глаза этим кошкам и собакам.

Лично я сколько раз зарекалась, что все, ограничиваюсь тем количеством животных, которые есть, при возможности пристраиваю их, а оставшиеся просто живут, сколько на их век положено. Но люди приносят новых, подбрасывают их, так как знают, что мы занимаемся животными. Я уже помню, где на улице могу встретить брошенных котят, и пытаюсь проходить мимо таких мест с надвинутой на глаза шапкой, но, услышав писк, возвращаюсь и забираю очередную брошенку. А потом мою, лечу, кормлю, пытаюсь пристроить. И сейчас уже не в приюте, а просто в соцсетях. Мы собрались группой неравнодушных волонтеров и помогаем друг другу. Одна девушка делает классные фото животных, другая продвигает их в соцсетях, третья лечит, четвертая развозит на передержку или тем, кто решает их взять к себе.

— Кого сложнее пристраивать: кошек или собак?

— Кошек в квартиры и дома разбирают охотнее. Главное, чтобы животное было стерилизовано и привито. С собаками сложнее, особенно крупными. Они сегодня никому не нужны. Шанс найти новую семью есть у маленьких породистых животных. С другой стороны, собака более неприхотлива в питании, она может жить в открытом вольере. Если собака неагрессивна, то ее можно выпустить на улицу.

Кошки на свободном выгуле чаще болеют, им обязательно нужны прививки, они не могут питаться плохим кормом, так как у животных начинаются проблемы с пищеварительной системой. Для содержания кошек нужны отапливаемые вагончики с клетками.

Частично выходом из ситуации является передержка. К примеру, у моей мамы сейчас живут шесть кошек, у меня три кошки и две собаки, у наших девочек-волонтеров, у всех знакомых дома пристроенные на время животные. Но это тоже сложная работа. Не каждому человеку можно доверить животное на передержку. К примеру, очень активно с такими предложениями к нам обращаются люди с алкогольной и прочими зависимостями, но понятно, что ни кошку, ни собаку им доверить невозможно. Мы постоянно контролируем животных, которых отдали на передержку, а также тех, кто нашел хозяев. С некоторыми владельцами состоим в переписке уже несколько лет и стали друзьями.

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Шикарная блондинка с голубыми глазами Беатрис. Найдена в мусорных баках. Прошла карантин, обработку от паразитов, стерелизована и успешно пристроена в семью.

Выход — в системной работе

— Вы уже неоднократно говорили о том, что градус жестокости в обществе повышается. А есть ли понимание, как изменить эту ситуацию?

— Сложно сказать, полиция за дела, связанные с жестоким обращением с животными, берется очень неохотно. Я неоднократно обращалась к следователям — им это неинтересно.

— Обращались ли вы за помощью в госструктуры, в фонды?

— Возможно, такие программы есть, но небольшим приютам этим заниматься некогда и некому. Как я уже говорила, в них работают добровольцы, часто после работы и до позднего вечера. На другое просто не хватает времени.

В идеале, конечно, можно взять на вооружение систему, работающую во многих европейских странах: государство и муниципалитет выделяют средства для общественников на отлов, лечение, чипирование, стерилизацию, содержание и устройство животных. Это выстроено в единую систему, где вся работа жестко контролируется.

По моим оценкам, для среднего городского приюта даже ежемесячная субсидия на питание животных стала бы огромным подспорьем и позволила бы снизить остроту ситуации.

— Но в Новосибирске есть муниципальный центр безнадзорных животных, а в перспективе намечено строительство еще одного.

— И что? Сколько животных он сможет принять на свои площадки? Это решит проблему с брошенными на улице кошками и собаками? Уверена, что нет. Поэтому еще раз говорю: нужна системная программа работы с этой тематикой, где все шаги будут четко прописаны и предусмотрено их финансирование.

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Прелестная девочка Меланья. Хозяйка принесла ее в ветеринарную клинику с отитом и больше не вернулась за ней. Кошечка очень ласковая, полностью социализирована и здорова. Меланья в поиске своего нового хозяина, который ее не предаст.

— А как в эту картину вписывается воспитание детей? Сейчас в различных группах можно наблюдать репортажи, когда школьники ездили в приюты для животных, отвозили еду. Это помогает?

— Лично я к таким поездкам отношусь отрицательно. По целому ряду причин. Как правило, школьные группы приезжают в приют для собственного удовольствия. Реальную помощь они практически не оказывают, так как дети очень неохотно чистят снег, убирают территорию — они отвыкли от такого труда, не приучены к нему, приезжают «не в той одежде».

Очень часто дети лезут в клетки к животным, пытаются погладить собак. Они не понимают, что большинство животных в приютах несоциализированы и могут укусить просто защищаясь, а это очередной повод для конфликта. Попытки открыть клетки с кошками, «чтобы погладить», приводят к тому, что животные сбегают.

При этом сотрудники приюта, которых и так не хватает, вынуждены не работать, а развлекать таких экскурсантов.

— Ну и как в такой ситуации тогда приобщать детей к общению с животными?

— Здесь тоже должна быть комплексная программа. Поездками раз в месяц – в квартал в приют добиться ничего невозможно. Нужны обучающие и художественные фильмы, беседы, социальная реклама, где будет говориться о домашних животных, о правилах их содержания, о том, как они живут, если их выбрасывают. Причем акцент делать не на породистых, а на самых обычных питомцах. Нужно учить детей и общество в целом сопереживанию, нужна пропаганда доброты, иначе количество историй о жестоком обращении с животными в сети будет только нарастать.

Елена Костянко: Градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается

Ласкуша Пушик, родной братик Швепсика.

— В Новосибирске запускались проекты, где главной достопримечательностью были животные: котокафе, песокафе. На ваш взгляд, насколько они сочетаются с идеей поддержки брошенных домашних животных?

— Сама по себе идея хорошая, но без господдержки такие проекты не выживают. И это мы видим на примере новосибирских инициатив. Новосибирцы не очень охотно посещают такие кафе, они не окупаются. Может, в других городах ситуация иная, но у нас так.

— Судя по риторике федеральных законодателей, в 2024 году в России и в регионах могут появиться омбудсмены по защите животных. На ваш взгляд, насколько необходим этот институт?

— Сколько за последние годы зоозащитники выдвигали поправок — ничего не сработало, поэтому лично я пока не жду ничего хорошего. Еще раз подчеркиваю: чтобы изменить ситуацию, нужна комплексная стратегия работы с безнадзорными животными. Их необходимо бесплатно стерилизовать, лечить, пристраивать в семьи и т.д., при этом параллельно нужно работать с самим обществом. Иначе все снова останется только на словах и в виде деклараций.

Пользуясь возможностью, приглашаю всех неравнодушных в нашу группу VK . Там вы сможете найти себе пушистого друга.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году в Новосибирске новый дом нашли 83 бездомных кошки и собаки. А также о том, что общественники готовы передать мэрии Новосибирска около 300 животных из приюта

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Фото предоставлены Еленой Костянко

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирcк

Теги : Приюты для животных зоозащитники


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