Новосибирцев обяжут посещать семейного психолога перед разводом

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать пары проходить консультации у семейного психолога до развода. Документ подготовили депутат нижней палаты парламента от ЕР Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. «Коммерсант» уточнил, что Минюст прорабатывает вопрос о законодательном введении в России обязательной процедуры примирения, предшествующей бракоразводному процессу. Инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

На первый взгляд инициатива исключительно положительная. Но как она проявит себя на практике и какую сыграет роль в деле сохранения семьи? Об этом корреспондент Infopro54 поинтересовался у консультанта по семейным отношениям Екатерины Сизиковой.

— Законопроект вызывает двоякое отношение. Инициатива, конечно, хорошая. Но не стоит забывать о том, что у подавляющего большинства людей все обязательное вызывает отрицание. А при таком восприятии работа психолога теряет весь смысл. Человек должен сам обратиться за помощью. Если же его будут подталкивать насильно, то в ответ получат исключительно протест, — комментирует эксперт. — Это как обязательная консультация женщины перед абортом. Специалист пытается ей что-то объяснить, достучаться до сознания, а она сидит ногти рассматривает и думает лишь о том, чтобы это поскорее закончилось.

По ее словам, без запроса со стороны самой пары психолог не поможет сохранить брак. 90% семейных пар остаются вместе после посещения психолога, но только в том случае, если оба супруга этого хотят.

— Новосибирские семьи чаще всего распадаются по причине поломанных коммуникаций. Люди попросту перестают слышать друг друга, а еще больше не хотят увидеть себя глазами некогда близкого и любимого человека, — делится опытом Екатерина Сизикова.

По данным Росстат, за шесть месяцев 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 7 962 браков. За этот же период распалось 6 396 семей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область находится на втором месте по числу заключенных браков в Сибири.