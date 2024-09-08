Новосибирская область на втором месте по числу заключенных браков в Сибири

По итогам первого полугодия 2024 года, Новосибирская область заняла второе место по числу заключенных браков среди субъектов Сибирского федерального округа, уступив лишь Красноярскому краю. За шесть месяцев в регионе было заключено 15 099 брачных союзов. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года в регионе было заключено 7872 брака (рост почти в 2 раза).

Разводиться новосибирцы стали тоже чаще. В первом полугодии 2024 года такое решение приняли более 10,4 тысяч пар (в прошлом году 6,9 тысяч пар). Пор данным статистиков, в регионе на 100 браков приходилось около 80 разводов.

— Наибольшее число разводов на 100 браков зафиксировано в Иркутской области – 96. Регионом с наименьшим количеством разводов традиционно остается Республика Тыва, где на 100 браков приходится 77 разводов, — отметили в Новосибирскстате.

Всего с января по июнь 2024 году в Сибирском федеральном округе было заключено 45,1 тыс. браков (на 0,1% больше, чем в январе – июне 2023 года) и 39,5 тыс. разводов (на 4,2% меньше).

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще заключать брачные контракты и соглашения о разделе имущества. За первый квартал в регионе было заключено более 400 брачных договоров и 123 соглашения о разделе имущества. В ФНП отметили, что тенденция с ростом обращений к нотариусам по семейным вопросам наблюдается не только в Новосибирской области, но и в целом по России.