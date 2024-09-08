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Новосибирская область на втором месте по числу заключенных браков в Сибири

  • 08/09/2024, 15:30
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирская область на втором месте по числу заключенных браков в Сибири
Регион уступил лишь Красноярскому краю.

По итогам первого полугодия 2024 года, Новосибирская область заняла второе место по числу заключенных браков среди субъектов Сибирского федерального округа, уступив лишь Красноярскому краю. За шесть месяцев в регионе было заключено 15 099 брачных союзов. Для сравнения, за аналогичный период 2023 года в регионе было заключено 7872 брака (рост почти в 2 раза).

Разводиться новосибирцы стали тоже чаще. В первом полугодии 2024 года такое решение приняли более 10,4 тысяч пар (в прошлом году 6,9 тысяч пар). Пор данным статистиков, в регионе на 100 браков приходилось около 80 разводов.

— Наибольшее число разводов на 100 браков зафиксировано в Иркутской области – 96. Регионом с наименьшим количеством разводов традиционно остается Республика Тыва, где на 100 браков приходится 77 разводов, — отметили в Новосибирскстате.

Новосибирская область на втором месте по числу заключенных браков в Сибири

Источник: Новосибирскстат

Всего с января по июнь 2024 году в Сибирском федеральном округе было заключено 45,1 тыс. браков (на 0,1% больше, чем в январе – июне 2023 года) и 39,5 тыс. разводов (на 4,2% меньше).

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы стали чаще заключать брачные контракты и соглашения о разделе имущества. За первый квартал в регионе было заключено более 400 брачных договоров и 123 соглашения о разделе имущества. В ФНП отметили, что тенденция с ростом обращений к нотариусам по семейным вопросам наблюдается не только в Новосибирской области, но и в целом по России.

Источник фото: freepik.com, freepic-diller, таблица внутри- Новосибирскстат

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : развод заключение брака


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