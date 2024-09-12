Водитель слетел с дороги, врезался в дом и погиб в поселке под Новосибирском

В Новосибирской области погиб водитель легкового автомобиля, слетев с дороги и врезавшись в частный дом. Смертельное ДТП произошло в поселке Пролетарский Ордынского района в ночь на 12 сентября.

По информации Госавтоинспекции, 33-летний мужчина за рулем Honda CR-V мчался по улице и на нерегулируемом перекрестке совершил съезд с дороги, после чего на стоявший на его пути частный дом.

— В результате произошедшего мужчина скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе регионального ГАИ.

В ведомстве отметили, что лихач был пьян.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночном ДТП на автодороге «Новосибирск — Сосновка» погиб водитель автомобиля Nissan Primera. Иномарка слетела с дороги в кювет и врезалась в дерево. Пассажиры получили различные травмы и были доставлены в больницу. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.