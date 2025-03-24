Новосибирского предпринимателя осудили за мошенничество с землей

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор предпринимателю Михаилу Обласову, признанному виновным в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что подсудимый совместно с председателем дачного некоммерческого товарищества, дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в период с 2007 по 2021 год, путём обмана сотрудников мэрии Новосибирска и регионального управления Росреестра, незаконно приобрели право на чужое имущество — земельный участок, выделенный мэрией для ведения садоводства и огородничества. Его фактическая стоимость составляет 18 миллионов рублей.

Предприниматель и его сообщник искали знакомых, которые за определённое вознаграждение подавали заявления в мэрию с просьбой выделить им земельный участок для ведения садоводства и огородничества. После этого на указанных лиц незаконно оформлялось право собственности на эти участки, хотя они фактически не использовали их по назначению.

В результате суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщал о том, что похитившая полмиллиона рублей риелтор получила условный срок в Новосибирске. В ходе расследования дела предприниматель возместила потерпевшим ущерб.