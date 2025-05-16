Виновникам взрыва газа в доме на Линейной в Новосибирске смягчили приговор

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты на приговор виновным в гибели 15 человек в результате взрыва газа в жилом доме. Лжесотрудникам газосервисной компании Евгению Кавуну сократили срок заключения с 10 лет 3 месяцев до 9 лет 9 месяцев, Ирине Урбах — с 10 лет до 9,5 лет.

Это связано с тем, что по одному из обвинений — уничтожение имущества в крупном размере — истек срок давности. По этой статье УК осужденных освободили от наказания, уточнил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Напомним, трагедия произошла утром 9 февраля 2023 года. В 7:30 в многоквартирном доме №39 по улице Линейная раздался взрыв. Дом был газифицирован. В результате обрушения погибли 15 человек, среди них — двухлетний ребенок. Еще 11 жильцов получили травмы разной степени тяжести.

В тот же день сотрудники УФСБ Новосибирска задержали Евгения Кавуна и Ирину Урбах. По версии следствия, они выдавали себя за работников газосервисной компании и меняли газовое оборудование без соответствующих знаний и разрешений.

По данным следствия, причиной взрыва, разрушившего подъезд пятиэтажки, стала разгерметизация шланга, установленного подозреваемыми.

В ноябре 2024 года Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор Евгению Кавуну и Ирине Урбах. Их признали виновными по части 3 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, а также за уничтожение имущества. Кавуну назначили 10 лет и 3 месяца, а Урбах — 10 лет колонии общего режима. Их адвокаты, которые настаивали на невиновности своих подзащитных, обжаловали приговор.

Ранее редакция сообщала о том, что на месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске создадут зеленую зону.