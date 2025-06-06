Новосибирцев ожидают дождливые выходные с грозами и градом

После жарких дней в Новосибирск пришли дожди. Утром 6 июня поселок Большая Тохта в Чистоозерном районе Новосибирской области оказался под ударом крупного града. Размер отдельных градин достигал размера спичечного коробка, и местные назвали этот град оглушительным. В комментариях в соцсетях жители пишут, что стихия разрушила крыши и облицовку домов. Особенно пострадали огороды: все посадки превратились в жидкую грязь.

В соцсетях Новосибирска появились сообщения, что град дошел до микрорайона ОбьГЭС. Но пока пишут о том, что он мелкий и особого ущерба не нанес.

Стоит отметить, что дождливая погода в Новосибирской области сохранится и в ближайшие выходные.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 7 июня днем возможен дождь с грозой. Температура поднимется до +26…+28 °C. В темное время суток столбик термометра будет показывать +16…+18 °C. Скорость северо-западного ветра — 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Согласно информации «Яндекс.Погода», в светло время суток 7 июня термометр покажет +26 °C, а вероятность осадков наиболее высока ближе к вечеру.

8 июня в Новосибирской области, по данным Росгидромета, также ожидаются осадки с грозой и градом. Столбики термометров покажут до +24 °C в дневное время суток, а сумерки принесут понижение до +14 °C. Порывы северо-восточного ветра — 6-11 м/с, но могут достигнуть 16 м/с. Сервис «Яндекс.Погода» 8 июня прогнозирует дождливую погоду на протяжении всего дня. Ветер будет дуть с севера, а температура воздуха весь день будет держаться в районе +13 °C.