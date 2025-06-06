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«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»

  • 06/06/2025, 12:43
Она акцентирует внимание на прогрессе строительной индустрии и жилищного строительства, на создании доступного жилья с развитой социальной инфраструктурой, на расселении аварийного жилья и поддержке индивидуального строительства

«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»Отечественная строительная сфера – одна из важнейших отраслей российской экономики, и ее результативность существенно влияет на динамику промышленного прогресса и уровень жизни населения. Меры господдержки направлены на сбалансированное развитие всех компонентов строительного сектора страны, но приоритетным направлением остается жилищное строительство, чьи высокие показатели не только стабилизируют экономику, но и оказывают значительное воздействие на социальную сферу.

На заседании Совета, посвященном стратегическому развитию и национальным проектам 5 декабря 2024 года, Президент Российской Федерации акцентировал внимание на реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ключевая задача которого – обеспечение граждан необходимыми инфраструктурными решениями для обновления населенных пунктов и улучшения условий проживания. Глава государства подчеркнул, что доступность жилья, согласно социологическим опросам, является одним из аспектов, вызывающих наибольшую неудовлетворенность среди россиян и, следовательно, требующих особого внимания. Это область, жизненно важная для людей, напрямую связанная с их потребностями и интересами, и поэтому должна быть максимально комфортной, особенно для больших семей с детьми, считает Владимир Путин.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе назвал улучшение качества жизни сибиряков – их среды обитания, работы и отдыха – первостепенной задачей. В связи с этим активно реализуются программы по переселению из аварийного жилищного фонда. С 2019 года в регионе расселено около двух миллионов квадратных метров аварийного жилья, что улучшило условия проживания более 110 тысяч человек.

— Стимулирующие меры поддержки строительного сектора позволили сохранить и даже нарастить темпы развития в период пандемии и санкций, способствуя повышению доступности жилья. За последние пять лет в Сибири введено в эксплуатацию более 41 миллиона квадратных метров жилья, — отметил Анатолий Серышев.

Номинация «Свой дом» акцентирует внимание на прогрессе строительной индустрии и жилищного строительства в регионах Сибири, на создании доступного жилья с развитой социальной инфраструктурой, на расселении аварийного жилья и поддержке индивидуального строительства. Премию, ставшую уже традиционной, поддерживает многолетний партнёр Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – АО «ХК «Сибцем».

— С каждым годом конкурс «Сибирь.ПРО» объединяет все больше талантливых журналистов, и номинация «Свой дом» неизменно пользуется популярностью среди участников. Это закономерно, так как тема, которую мы предлагаем авторам, близка и понятна каждому. Жанровых ограничений нет: актуальный и интересный материал можно создать в любом формате – от новостного репортажа до журналистского расследования, – подчеркнула директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем», кандидат филологических наук, член жюри конкурса «Сибирь.ПРО» Дарья Мартынкина.

Победители в номинации «Свой дом» определяются на основе материалов о комплексном развитии территорий, успешных примерах благоустройства, эффективном управлении жильем и проявлениях гражданской инициативы. Также рассматриваются работы, посвященные борьбе с незаконным оборотом строительных материалов.

К участию в XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробности на sibirpro.ru.

Фото предоставлено организатором ИК МАСС

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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