Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске

В Новосибирске начался пляжный сезон. Жара заставляет горожан искать прохладу у воды. Однако уже 4 июня произошла первая трагедия на водоеме.

На реке Обь нашли тело подростка.Он утонул в десяти метрах от берега.

Это случилось в неорганизованном месте отдыха, где на участке реки есть яма и сильное течение. Очевидцы пытались найти его сами, пока спасатели ехали на место.

Поисковые работы велись с помощью эхолота и водолазов.

— Подросток 2011 года рождения был обнаружен на дне реки, — говорится в сводке МАСС.

Жителям Новосибирска напоминают о правилах безопасности у воды. Купаться нужно только на официальных пляжах, избегать ныряния в незнакомых местах, не заплывать слишком далеко и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Особенно важно: дети должны быть под постоянным присмотром взрослых. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Ранее редакция сообщала о том, что протоиерей Дмитрий Бабкин погиб в ДТП под Новосибирском. Священник не раз отправлялся с духовной миссией в зону СВО.