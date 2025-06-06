Мосгордума призвала отбирать шумные автомобили у дрифтеров

В Мосгордуме предложили ужесточить наказание за превышение шумовых норм техники, которая передвигается по дорогам столицы. Теперь нарушителей могут не только оштрафовать, но и конфисковать у них автомобиль. Об этом сообщает «Парламентская газета». Стоит отметить. что эта проблема актуальна не только для столицы. Новосибирцы постоянно жалуются во властные инстанции и правоохранительные органы на дрифтеров, которые устраивают гонки по ночным улицам и площадкам около крупных магазинов.

По словам председателя комиссии по безопасности, законодательству и регламенту Мосгордумы Александра Семенникова, громкий шум чаще всего создают дорогие автомобили и мотоциклы, которые были модифицированы для гонок. Он отметил, что размер штрафа ГИБДД может зависеть от стоимости транспортного средства. Чем дороже машина, тем больше будет штраф.

Чтобы автоматически фиксировать нарушения, предлагают использовать городские камеры и беспилотники. Сейчас эти технологии применяются для контроля за соблюдением ПДД, а теперь их планируют использовать для выявления автомобилей, которые превышают допустимый уровень шума. Законопроект уже подготовлен.

Совет Федерации поддержал инициативу Мосгордумы. Первый зампред комитета по регламенту Сергей Перминов отметил, что многие транспортные средства превышают допустимые нормы шума, а некоторые могут издавать звуки до 120 децибел.

Напомним, в конце мая в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает ответственность за эксплуатацию транспортных средств, превышающих нормы по уровню шума и выбросам вредных веществ. Также документ предусматривает более строгие меры для должностных лиц, которые допускают использование таких автомобилей. Если его примут, штрафы для граждан вырастут до 20 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что китайские и корейские подержанные кроссоверы пользуются спросом в Новосибирске. Их цена варьируется до 2,1 млн рублей.