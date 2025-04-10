Новосибирцев предупредили о последствиях подкармливания голубей из окон

Суд в Санкт-Петербурге встал на сторону ТСЖ в деле об испорченном фасаде здания в результате кормления голубей. В северной столице жительница многоквартирного дома на протяжение долгого времени подкармливала голубей прямо из окна. В результате фасад дома и общее имущество покрылись плотным слоем птичьего помёта, краска начала отслаиваться и внешний вид здания был безвозвратно испорчен.

Чтобы компенсировать нанесенный ущерб, местное ТСЖ через суд потребовало взыскать с сердобольной женщины 168 638 рублей. Еще одним требованием истца стал запрет кормить голубей ближе пятидесяти метров от дома.

Суды первой и апелляционной инстанции поддержали требование истца, обязав ответчицу возместить материальный ущерб. Служители Фемиды указали, что женщина должна была понимать, что кормление голубей в итоге приведет к разрушению фасада. Правда во втором требовании апелляция отказала, ни в одном законодательном акте не указано разрешенное для кормления птиц расстояние от жилых объектов.

Председатель правления Союза управляющих компаний «ЕДИНСТВО» Александр Синица считает решение суда вполне обоснованным и предупреждает новосибирцев о серьезных последствиях подобных действий.

— В Новосибирске не было подобных инцидентов. Но они вполне возможны. Если в результате кормления голубей фасад здания будет безвозвратно испорчен, то ТСЖ вправе подавать на жителей в суд. И на чью сторону встанет Фемида теперь всем стало понятно. Птичий помет действительно способен нанести серьезные повреждения. От долгосрочного воздействия начинается полная отслойка внешнего покрытия фасада. Попробуйте несколько дней не убирать птичьи экскременты с автомобиля. Они въедаются настолько глубоко, что полностью избавиться от голубиной неприятности удастся лишь с помощью краски, — говорит Александр Синица.

Ранее редакция сообщала о том, что в квитанции новосибирцев по ЖКХ планируют добавить еще одну услугу.