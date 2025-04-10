В России планируют создать систему оценки эффективности автошкол

Автошколы обеспокоены планами федеральных органов власти составить публичный рейтинг образовательных учреждений, обучающих вождению. 9 апреля в Общественной палате состоялось обсуждение проекта федерального закона, который был внесён в Госдуму 28 февраля правительством. Впервые в истории страны власти планируют создать систему оценки эффективности работы автошкол. Методики такой оценки пока не разработаны, их предстоит создать МВД.

— Качество учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы, — пояснял глава правительства Михаил Мишустин, анонсируя законопроект.

Рейтинг, составленный Министерством внутренних дел, будет опубликован в интернете и станет доступен для всех желающих. Этот инструмент призван значительно улучшить качество обучения водителей, сократить число дорожно-транспортных происшествий и сделать дороги более безопасными.

Валерий Ильенко, депутат Заксобрания Новосибирской области, напомнил, что года 2-3 назад в России изменился подход к сдаче экзаменов. По его словам, сейчас стало невозможно применять те махинации, которые раньше использовались автошколами повсеместно. Много школ за это время ушло с рынка, но остались еще те, которым нужно поставить оценку.

— Сейчас меня больше всего беспокоят пассажирские перевозки. На данный момент, к сожалению, за рулем автобусов и такси очень много непрофессионалов. Но им разрешается работать, так как таков закон. Но разработанные критерии оценки автошкол увеличат безопасность пассажиров, — уверен Ильенко.

Напомним, в Новосибирске также планируется создать суперсовременный полигон для обучения вождению.

По данным 2ГИС, в Новосибирской области 218 автошкол. Например, «Автостатус», «Автошкола Перекрёсток», «За рулём».

Ранее редакция сообщала о том, что Минтранс предложил приравнять электросамокатчиков к водителям авто. Контроль за использованием средств индивидуальной мобильности может быть усилен.