Рекламодателям

Семь новых Центров здоровья планируют открыть в НСО по нацпроекту

  • 10/04/2025, 13:20
Семь новых Центров здоровья планируют открыть в НСО по нацпроекту
Два центра появятся в Новосибирске, еще пять – в крупных районах на базе центральных районных больниц: Тогучинской, Карасукской, Черепановской, Ордынской и больнице города Обь

На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова совместно с заместителем руководителя Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Еленой Дергачевой рассказали о планах региона в рамках нового федерального проекта «Здоровье для каждого», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

— Мы не начинаем этот нацпроект с чистого листа. «Продолжительная и активная жизнь» является логическим продолжением нацпроекта «Демография». В рамках предыдущего проекта была создана сеть отделений и кабинетов медицинской профилактики во всех подведомственных медицинских учреждениях, организованы кабинеты отказа от курения, кабинеты по борьбе с избыточным весом, и реализовано множество мероприятий, направленных на предотвращение факторов риска заболеваний. Эта работа будет продолжена в новом нацпроекте, — отметила Елена Аксенова.

Ключевую роль в реализации проекта будут играть Центры здоровья. В настоящее время в регионе действуют четырнадцать центров: пять детских и девять для взрослых. Любой житель Новосибирской области может обратиться в них для проверки здоровья и получения консультаций. В 2024 году услугами Центров здоровья воспользовались 75 тысяч взрослых. Расширение сети Центров здоровья позволит увеличить охват населения профилактическими мероприятиями, включая индивидуальную работу с пациентами, проведение диспансеризации на предприятиях и организацию школ здоровья по различным направлениям.

Помимо увеличения количества, улучшится и качество работы Центров здоровья. Они будут оснащены новым оборудованием, расширяющим возможности диагностики. Планируется проведение скринингов состояния сосудов, оценка мышечной массы, а рекомендации по здоровому образу жизни станут более персонализированными. Искусственный интеллект будет помогать в планировании рациона питания с подбором продуктов и блюд, составлении программы физической активности и коррекции выявленных факторов риска.

Во всех Центрах здоровья проведут обновление парка биоимпедансметров – аппаратов, предназначенных для оценки процентного содержания жира, мышц и костной ткани в теле, а также для определения биологического возраста.

По словам Елены Дергачевой, ключевая цель новой федеральной инициативы – расширение числа граждан, придерживающихся здорового образа жизни. В рамках федерального проекта «здоровый образ жизни» это понятие конкретизируется пятью составляющими: сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и исключение наркотических и психоактивных веществ без назначения врача. Нарушение этих принципов – главная причина возникновения и прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний, оказывающих значительное влияние на смертность населения, включая онкологические, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Проект «Здоровье для каждого» также уделяет внимание корпоративным программам, адаптированным к особенностям трудовой деятельности. За прошедший год было реализовано свыше 500 таких программ, и, как отмечает Елена Аксенова, их количество продолжит расти.

Диспансеризация остается важной составляющей нового проекта. В первом квартале 2025 года профилактические осмотры прошли 285 тысяч человек. Впервые выявлено 928 случаев диабета, 252 случая рака и 9 993 случая заболеваний сердечно-сосудистой системы. Обнаружено 490 тысяч факторов риска, таких как избыточный вес, недостаток физической активности, неправильное питание, повышенный уровень липидов и глюкозы в крови. Эти факторы поддаются коррекции, что позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

287

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В России планируют создать систему оценки эффективности автошкол
10/04/25 15:00
Общество
Новосибирцев предупредили о последствиях подкармливания голубей из окон
10/04/25 14:00
Общество Право&Порядок
Семь новых Центров здоровья планируют открыть в НСО по нацпроекту
10/04/25 13:20
Власть
В Сибири создадут кластер редкоземельных металлов
10/04/25 13:00
Промышленность
СГК завершили установку оборудования, связывающего зоны теплоснабжения двух ТЭЦ
10/04/25 12:50
Бизнес
Многодетным матерям в России предложили увеличить пенсии
10/04/25 12:30
Общество
За доступ к закрытой информации «Почты России» сибирячка предстанет перед судом
10/04/25 12:15
Бизнес Право&Порядок
«Линёвский домостроительный комбинат» продают за 350 млн рублей
10/04/25 12:00
Промышленность
В Новосибирске фонтаны запустят 18 апреля
10/04/25 11:30
Город Общество
Стартовал XX Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»
10/04/25 11:20
Власть
Более 2,5 тысяч новосибирцев поменяли права на фоне отмены автопродления
10/04/25 11:00
Общество
«Это нарушение закона»: новосибирский юрист прокомментировал инициативу о «реестре женатых»
10/04/25 10:00
Власть Общество
Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске завершат к 25 июля
10/04/25 9:30
Власть Общество
Новосибирский ритейл разворачивается в сторону локальных брендов
10/04/25 9:00
Бизнес Общество Промышленность
Из Новосибирска возобновляют прямые рейсы в Грузию
9/04/25 19:30
Транспорт Туризм
Новосибирский завод отказался от рейтинга
9/04/25 19:00
Бизнес Промышленность Финансы
Дорожные метеостанции в Новосибирске смогут использовать МЧС и аграрии
9/04/25 18:30
Технологии
В Новосибирске оператор программы научных мегагрантов стал соответчиком по иску
9/04/25 17:30
Право&Порядок
Новосибирские подростки не горят желанием работать курьерами
9/04/25 17:00
Бизнес Общество
Музыканты Новосибирской филармонии поздравили Овечкина со снайперским рекордом
9/04/25 16:30
Общество
Популярное
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новосибирский автоинструктор оценил безопасность «дороги смерти»
26/03/25 18:15
Новости компаний
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником экологического субботника
1/04/25 10:35
Энергетики построили электросети в «Сосновом бору»
1/04/25 9:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска