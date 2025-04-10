Семь новых Центров здоровья планируют открыть в НСО по нацпроекту

На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова совместно с заместителем руководителя Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Еленой Дергачевой рассказали о планах региона в рамках нового федерального проекта «Здоровье для каждого», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

— Мы не начинаем этот нацпроект с чистого листа. «Продолжительная и активная жизнь» является логическим продолжением нацпроекта «Демография». В рамках предыдущего проекта была создана сеть отделений и кабинетов медицинской профилактики во всех подведомственных медицинских учреждениях, организованы кабинеты отказа от курения, кабинеты по борьбе с избыточным весом, и реализовано множество мероприятий, направленных на предотвращение факторов риска заболеваний. Эта работа будет продолжена в новом нацпроекте, — отметила Елена Аксенова.

Ключевую роль в реализации проекта будут играть Центры здоровья. В настоящее время в регионе действуют четырнадцать центров: пять детских и девять для взрослых. Любой житель Новосибирской области может обратиться в них для проверки здоровья и получения консультаций. В 2024 году услугами Центров здоровья воспользовались 75 тысяч взрослых. Расширение сети Центров здоровья позволит увеличить охват населения профилактическими мероприятиями, включая индивидуальную работу с пациентами, проведение диспансеризации на предприятиях и организацию школ здоровья по различным направлениям.

Помимо увеличения количества, улучшится и качество работы Центров здоровья. Они будут оснащены новым оборудованием, расширяющим возможности диагностики. Планируется проведение скринингов состояния сосудов, оценка мышечной массы, а рекомендации по здоровому образу жизни станут более персонализированными. Искусственный интеллект будет помогать в планировании рациона питания с подбором продуктов и блюд, составлении программы физической активности и коррекции выявленных факторов риска.

Во всех Центрах здоровья проведут обновление парка биоимпедансметров – аппаратов, предназначенных для оценки процентного содержания жира, мышц и костной ткани в теле, а также для определения биологического возраста.

По словам Елены Дергачевой, ключевая цель новой федеральной инициативы – расширение числа граждан, придерживающихся здорового образа жизни. В рамках федерального проекта «здоровый образ жизни» это понятие конкретизируется пятью составляющими: сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и исключение наркотических и психоактивных веществ без назначения врача. Нарушение этих принципов – главная причина возникновения и прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний, оказывающих значительное влияние на смертность населения, включая онкологические, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Проект «Здоровье для каждого» также уделяет внимание корпоративным программам, адаптированным к особенностям трудовой деятельности. За прошедший год было реализовано свыше 500 таких программ, и, как отмечает Елена Аксенова, их количество продолжит расти.

Диспансеризация остается важной составляющей нового проекта. В первом квартале 2025 года профилактические осмотры прошли 285 тысяч человек. Впервые выявлено 928 случаев диабета, 252 случая рака и 9 993 случая заболеваний сердечно-сосудистой системы. Обнаружено 490 тысяч факторов риска, таких как избыточный вес, недостаток физической активности, неправильное питание, повышенный уровень липидов и глюкозы в крови. Эти факторы поддаются коррекции, что позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний.