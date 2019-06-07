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Новосибирцев приглашают к участию в добровольческом проекте

Лучшие проекты смогут получить грант до 2 млн рублей, реализовать свою идею на федеральном уровне и воспользоваться социальным лифтом.
  • 07/06/2019, 14:44
Новосибирцев приглашают к участию в добровольческом проекте

Принять участие в общероссийском конкурсе «Доброволец России» может любой гражданин России возрастом от восьми лет, а также юридическое лицо, занимающееся добровольческой деятельностью на территории РФ. У авторов лучших проектов, представленных на конкурс, появится возможность найти партнеров, получить грант до 2 млн рублей, реализовать свою идею на федеральном уровне и воспользоваться социальным лифтом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс проводится по трем категориям: «Социальный проект», «Доброе дело» и «Творческая работа». Категория «Социальный проект» включает 12 номинаций для физических лиц и две для организаций, а также две специальные номинации: «Серебряное» волонтёрство» и «Волонтер года».

Подать заявку на конкурс можно до 16 июня.

Фото: с сайта добровольцыроссии.рф

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