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Новосибирцев приглашают к участию в проекте «Лица победы»

В рамках проекта будет создано фотопанно из десяти миллионов фронтовых фотографий ВОВ и Второй Мировой войны.
  • 21/06/2019, 11:00
Новосибирцев приглашают к участию в проекте «Лица победы»

Создатели проекта «Лица победы» призывают потомков фронтовиков со всех уголков планеты присылать фото, истории, связанные с их созданием, а также описание подвигов своих героических предков, сообщили в PR-агентстве Pronline.ru.

— Герои битвы за Москву и битвы за Англию, участники обороны Сталинграда и высадки в Нормандии, солдаты, снискавшие славу на полях Курской битвы и моряки северных конвоев – все они заслужили честь быть увековеченными в гигантской фотомозаике, посвященной Великой Победе, — говорится в сообщении.

Отмечается, что огромное фотопанно, собранное из более чем десяти миллионов фото времен войны, претендует на мировой рекорд. Мозаика из фронтовых фотографий Второй Мировой, присланных со всех концов света, станет данью памяти людям, проливавшим кровь и отдавшим свои жизни во имя освобождения человечества от фашизма.

— У меня есть мечта: собрать мозаику из десятков миллионов фотографий всех тех, кто сражался за наше существование на полях Второй Мировой. Собрать всех героев в одном онлайн-мемориале без границ и без политики, без национальностей и споров, кто внес больший вклад в общую победу. Я мечтатель, и я думаю, что это возможно, – делится своими мечтами организатор акции Юрий Сирецкий.

Прислать фото своего героя Второй Мировой для внесения в проект «Лица победы» сможет каждый желающий: акция носит социальный характер и абсолютно бесплатна для всех участников. Каждой фотографии будет присвоен индивидуальный номер и место в мозаике, которое можно будет отыскать с помощью увеличения по типу Google Maps.

— Первая версия проекта «Лица победы» планируется к запуску 22 июня 2019 года ровно в 4 часа утра (дата начала Великой Отечественной). Фактически наш проект – онлайн-аналог «Бессмертного полка», — говорит Юрий Сирецкий.

Организаторы проекта рассчитывают, что количество участников акции превысит 10 млн человек, что позволит претендовать на мировой рекорд.

Фото предоставлено PR-агентством pronline.ru

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