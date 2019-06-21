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Почта России в 37 городах снижает тариф на объявленную ценность посылок

Снижение тарифов рассчитано прежде всего на корпоративных клиентов.
  • 21/06/2019, 10:37
Почта России в 37 городах снижает тариф на объявленную ценность посылок

С 17 июня в 37 городах России тариф на объявленную ценность при пересылке посылок снижается до 0,42% от заявленной суммы. Кроме того, для компаний, заключивших договор с Почтой, до 2 млн руб. увеличится максимальная сумма объявленной ценности по услугам «Внутреннее отправление EMS» и «Бизнес курьер», сообщили в пресс-службе Почты России.

Категория ценной посылки означает полное или частичное возмещение ее стоимости при утрате или повреждении в процессе доставки. Сумма возмещения определяется «объявленной ценностью», которую назначает отправитель. Услуга пользуется популярностью у компаний, занимающихся отправкой посылок, представляющих ценность — это прежде всего маркет-плейсы, ритейлеры, продавцы мебели, парфюмерии, ювелирных изделий, строительные и IT-компании.

— Снижение тарифов рассчитано прежде всего на наших корпоративных клиентов, забота о которых для почты является одним из важнейших приоритетов. Теперь компании могут экономить на страховке своих отправлений, поскольку новые тарифы самые низкие на рынке, — отмечает первый заместитель генерального директора по электронной коммерции Алексей Скатин. — Мы видим, что услуга пользуется стабильным спросом в частности у представителей fashion-ритейла, и идем на встречу нашим клиентам.

Изменение тарифа затронет отправления, адресованные в 37 городов: Астрахань, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск. Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Махачкала, Москва, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тольятти, Томск, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Ярославль.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России

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