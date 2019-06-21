Сотрудник НГТУ НЭТИ разработал бизнес-игру и стал призером конкурса лучших преподавателей

Доцент кафедры менеджмента факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Алексей Чуваев стал призером III Всероссийского конкурса молодых преподавателей среди вузов, получив диплом III степени. Конкурс прошел в середине июня под эгидой Российского Союза ректоров и при поддержке Центра стратегии развития образования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщили в пресс-службе университета.

Всего в конкурсе приняли участие более 400 молодых преподавателей, представляющих 58 регионов и более 160 вузов Российской Федерации. Также заявки на участие подали молодые преподаватели Армении, Узбекистана и Украины. На финальный этап конкурса было приглашено 88 лучших молодых специалистов.

На конкурсе Алексей Чуваев проводил показательное занятие по работе с настольным бизнес-симулятором A-Unit, который был разработан самим преподавателем в марте 2019 года. Имитирующая деятельность предприятия игра помогает участниками построить бизнес-модель компании с точки зрения юнит-экономики, то есть сделать прогноз прибыли или убытка в расчете на одного клиента. Такая методика построения бизнес-модели часто применятся для создания инновационных стартапов.

Одна из основных функций бизнес-симуляторов — образовательная. Цель — максимально эффективно донести материал и сформировать навыки принятия решений. «A-Unit» научит принимать решения в области юнит-экономики, понять, каким образом строится бизнес-модель компании, как тот или иной параметр влияет на бизнес-модель и прибыльность компании.

— Симулятор позволяет реализовывать технологии геймификации и практико-ориентированного подхода к обучению студентов. Бизнес-симулятор моделирует деятельность предприятия в конкурентной среде, где участники принимают свои управленческие решения. Компьютерная программа при обработке их решений показывает определенный результат, проанализировав который, участники могут понять, на каком этапе они сделали все верно, а на каком выбрали неправильный путь развития предприятия или допустили ошибку, и изменить свою тактику в следующем периоде, — рассказывает доцент кафедры менеджмента, разработчик бизнес-симулятора «A-Unit» Алексей Чуваев.

Фото предоставлены пресс-службой НГТУ НЭТИ