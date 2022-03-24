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Как предприятия адаптируются к резкому росту спроса из-за иностранных санкций

  • 24/03/2022, 17:22
Автор:
новости Новосибирска
И как при этом изменяется их продукция, ассортимент и планы по дальнейшему развитию.

После остановки производства санкт-петербургского ООО «Элопак» (Норвегия) ЗАО «Ламбумиз» увеличил объем выпуска полуфабрикатов картонной молочной упаковки в два раза.

— До последних событий мы использовали ламинированный картон для изготовления упаковки более простой продукции. Сейчас эти заказы перенесли на другие мощности, а ламинированный картон идет для производства упаковки для молокоперерабатывающих предприятий, — поясняет генеральный директор ЗАО «Ламбумиз» Александр Абалаков. — Из-за резкого роста заказов и увеличения производительности оборудования нам приходится немного упрощать дизайн, чтобы обеспечить всех клиентов. Они относятся к этому с пониманием.

новости Новосибирска

На российском рынке картонной упаковки идет передел

Собеседник редакции пояснил, что большая часть сырья, с которым работает предприятие, отечественная. У поставщиков, что его производят. есть проблемы с химическими добавками, использующимися в технологической процессе, но они решаются за счет поиска новых партнеров и выстраивания новых логистических цепочек.

— Проблем с сырьем я не вижу и не ожидаю. В общей сложности наше предприятие сегодня может обеспечить около 70% спроса на полуфабрикаты картонной упаковки для молочной продукции со стороны российских предприятий, — говорит Абалаков. — Помимо нас, на рынке работают и другие компании. К примеру, в Московской области — два завода. Так что проблем с картонной тарой у молокоперерабатывающих предприятий не будет. Кроме того, по нашей информации, у всех компаний, с которыми мы общаемся, есть запас упаковки на 3-4 месяца. За это время рынок точно перестроится.

Гендиректор «Ламбумиз» признает, что картонная упаковка подорожала на 50-60% — на фоне падения курса рубля, так как часть составляющих для ее производства, например отбеливатель, краску для печати, компания закупает за валюту.

— Сейчас мы предпринимаем различные шаги по сдерживанию роста цен на свою продукцию. Возможно, на упаковке будут не такие яркие картинки, как раньше, возможно, упаковка станет немного желтоватой, а не снежно белой. Пока мы не протестируем предложения поставщиков и не выберем оптимальные. Может быть, изменения коснутся пластиковых крышек — сегодня они стоят более рубля за штуку, — перечисляет он.

Кстати, Александр Абалаков констатирует, что на другие виды упаковки цены выросли гораздо больше. К примеру, алюминиевая фольга подорожала в 2,5 раза из-за роста мировых цен и фактора неопределенности, но с доступностью этой упаковки в РФ никаких проблем нет. Что касается пластиковой упаковки для нежидких продуктов (сметана, йогурты и т. д.), то здесь все спокойно, так как предприятия работают на отечественном сырье.

— У нас есть еще одно предприятие в Подмосковье. Один цех делает из первичного полиэтилена одноразовую посуду, а второй — из вторичного сырья — заготовки и фурнитуру для окон. Цены у них выросли еще до санкций, а сейчас стабильны. Никакой паники на этом сегменте рынка нет, — подчеркнул Абалаков. — Об этом же говорят производители пластиковых бутылок и стаканов для молочной продукции, напитков.

Кстати, сейчас «Ламбумиз» планирует модернизировать существующее оборудование для расширения ассортимента и объема выпуска.

— Мы и так планировали модернизацию, но позже, а сейчас есть возможность получить на программу перевооружения льготные кредиты и господдержку. Также рассчитываем на налоговые льготы по этим инвестициям, — поясняет Александр Абалаков. — Если же говорить о перспективе, то я все-таки надеюсь, что «Элопак» вернется на рынок. Да, часть наших новых клиентов обратно перейдет к нему, но не исключаю, что они продолжат сотрудничество и с нами, так как по системе менеджмента качества нужно иметь не менее двух поставщиков. Нынешняя ситуация это подтвердила. Для сравнения: у наших постоянных партнеров сегодня все вообще прекрасно, их не лихорадит, как прочий рынок молочки. Даже если объемы сократятся, мы без работы не останемся, а модернизированные мощности будут загружены другими заказами.

новости Новосибирска

Ситуацию с офисной бумагой производители обещают стабилизировать в апреле

Напомним, вчера Минпром Новосибирской области сообщил, что производители офисной бумаги обещают стабилизировать ситуацию на своем сегменте рынка в первой половине апреля.

— По информации «Светогорского целлюлозно-бумажного комбината», продолжается производственная деятельность и наращивается выпуск новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO. Данная линейка не требует импортных химических компонентов, и после выхода на полную мощность предприятие значительно увеличит выпуск офисной бумаги, что остудит рынок и снизит количество спекуляций. Восстановление объемов производства беленой бумаги с использованием отечественных химических компонентов ожидается к маю этого года, — сообщала пресс-служба правительства со ссылкой на Минпромторг региона.

На совещании в ведомстве отмечалось, что «Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат» не останавливал производственный цикл, разработал и подготовил к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, картона, ХТММ. На текущий момент вся продукция проходит тестовые и лабораторные испытания, а также отгружается клиентам для получения обратной связи. В новой бумаге для печати и письма не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптических отбеливателей, что делает ее экологичной. При этом продукт соответствует ГОСТу для писче-печатной бумаги. Также на производстве в Ленинградской области разрабатываются новые продукты в линейке и другой продукции — картона и целлюлозы.

Фото ЗАО «Ламбумиз»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : упаковка санкции производство молоко бизнес


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