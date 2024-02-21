Хор из Новосибирска участвовал в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Эстрадный хор НГУАДИ Jam Sound принял участие в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором». Они выступили с песней «Лететь» группы «Амега».

Хор был создан 6 лет назад в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Все участники разные, однако их объединяет любовь к музыке.

При всех стараниях жюри не особо высоко оценило выступление сибирского хора. Коллектив получил 42 балла из 100.

До этого новосибирский хор дошел до полуфинала «Битвы хоров» на «России 1».

Ранее редакция сообщала о том, что девушка из Новосибирска не понравилась водителю из шоу «Давай поженимся».