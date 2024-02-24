Новосибирский патронный завод и НЗИВ включены в санкционный список Евросоюза

Два новосибирских предприятия включены в 13-й пакет санкций Евросоюза. В него попали Новосибирский патронный завод и Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ). Кроме того, в него внесен генеральный директор НЗИВ Глеб Вареница.

В черном списке значатся также сибирские предприятия ПАО «Сатурн» и Центральное конструкторское бюро автоматики (Омск), их руководители Игорь Мирошниченко и Андрей Ивашкин.

Напомним, 23 февраля Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» создано в 1954 году. С 2011 входит в состав ГК «Ростех». Производство вооружений и военной техники одно из приоритетных направлений деятельности предприятия. Один из основных профилей завода, где используются технологии двойного назначения — производство промышленных взрывчатых веществ. Для геофизиков и горняков предприятие выпускает промышленные ВВ — БТП, БТГЛ, БТГЛК, гранулиты, граммониты, шашки Т-400Г, ТГ-500, гексониты, детонаторы, эмульсионные ВВ, говорится на сайте компании. Предприятие имеет собственные подъездные пути, локомотивное депо с подвижным составом, автотранспортный цех, мощное складское хозяйство.

Новосибирский патронный завод — одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Специализируется на выпуске боеприпасов для стрелкового оружия и является одним из крупнейших поставщиков этих изделий на российский и международный рынки. Кроме того, предприятие производит спортивно-охотничьи патроны различных калибров для нарезного оружия, травматические патроны для использования в целях самообороны.

Ранее редакция сообщала, что США наложили санкции на три новосибирских предприятия.