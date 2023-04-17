Новосибирцев приглашают на общегородской субботник

Работы по весенней уборке Новосибирска будут организованы у памятных мест, в скверах и парках, во дворах, на территориях предприятий и учреждений. В районах определены участки, которым уделят повышенное внимание.
Ежегодно в субботниках принимают активное участие трудовые коллективы, представители профсоюзных и общественных организаций, учебные и досуговые учреждения, воинские части, владельцы и арендаторы помещений. Жители города, желающие принять участие в уборке своих придомовых территорий, для получения хозинвентаря могут обратиться в управляющие организации. Также все желающие приглашаются на районные площадки.
— Первомайский сквер;
— откосы по Красному проспекту от путепровода у станции метро «Гагаринская» до ул. Кропоткина (место встречи – Красный проспект, 81 и 92).
— территория мемориального комплекса «Монумент Славы» (ул. Станиславского).
— сквер у администрации Кировского района и бульвар на ул. Петухова (место встречи – у памятника «Матерям и женам защитников Отечества»).
— проспект Дзержинского от ул. Гоголя до ул. Трикотажной (место встречи – проспект Дзержинского, 16).
— Павловский сквер (ул. 25 лет Октября);
— сквер «Звездный» (м/р Пашино);
— Пашинский сквер (ул. Новоуральская);
— Гвардейский сквер (ул. Лейтенанта Амосова).
— сквер у памятника воину-освободителю «Алеша» (м/р ОбьГЭС);
— памятное место «Воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (ул. Русская);
— сквер у памятника А. И. Демакову (ул. Демакова);
— паспорт ул. Иванова (м/р «Щ»);
— сквер Победы (ул. Ильича);
— обелиск памяти об ушедших на Великую Отечественную войну жителях Нижней Ельцовки (м/р Нижняя Ельцовка).
— Инюшенский бор (со стороны ул. Выборной);
— зеленая зона на ул. Лазурной (у озера);
— Сквер Героев Донбасса (ул. Никитина);
— территория возле памятника воинам 85-й Ленинградско-Павловской мотострелковой дивизии (ул. Василия Старощука);
— сквер им. А. С. Грибоедова (ул. Коммунстроевская).
— у Арт-цеха «Красный» (ул. Красный Факел, 43).
Напомним, в мэрии Новосибирска создана рабочая группа по организации и координации городских служб в ходе субботника. Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса совместно с администрациями районов будет обеспечиваться своевременный сбор и вывоз мусора. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города организует и проконтролирует работы по уборке придомовых территорий.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска
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