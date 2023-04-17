Главы МИД стран «Большой семерки» договорились об ужесточении антироссийских санкций и дальнейшей поддержке Украины

— Министры иностранных дел G7 подтвердили, что они по-прежнему привержены усилению, полной координации и обеспечению соблюдения санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины, — цитирует сообщении японского МИД по итогам сессии издание «Интерфакс».

Кроме того, участники встречи «согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций» и «поставок оружия в РФ третьими странами».

Ранее редакция сообщала, что банки вынуждены просить 40 млрд рублей на замену платежных терминалов из-за ухода французского Ingenico.

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