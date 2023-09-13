Новосибирцев просят не выбрасывать «вершки и корешки» в мусорные контейнеры

МУП «САХ» просит новосибирцев не выбрасывать «вершки и корешки» в мусорные контейнеры. Об этом МУП «САХ» заявил на своей странице в Вконтакте.

Отмечается, что такие отходы не являются ТКО согласно федеральному каталогу.

— И не являются частью ежемесячного платежа за коммунальную услугу «Обращение с ТКО». Поэтому вывоз таких отходов в зону ответственности регионального оператора не входит, даже если ботва и стебли размещены на контейнерной площадке, — говорится в сообщении.

Напомним, что экологи предлагают запретить россиянам выбрасывать одежду в мусорные баки. Соответствующая инициатива была вынесена Российским экологическим оператором в обсуждении с Минприроды.

Эксперты в качестве альтернативы предлагают отдавать старые вещи в розницу.

Таким образом, опираясь на зарубежный опыт, в текстильных магазинах можно установить специальные контейнеры и предоставлять скидку на одежду тем, кто решил оставить в них свою старую одежду.

Ранее редакция сообщала о том, что МинЖКХ Новосибирской области предъявили иск на 290 млн рублей.