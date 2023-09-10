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МинЖКХ Новосибирской области предъявили иск на 290 млн рублей

  • 10/09/2023, 09:18
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МинЖКХ Новосибирской области предъявили иск на 290 млн рублей
За сорванную концессию, которую «Экология-Новосибирск» «не смогла реализовать не по своей вине».

Конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев взыскивает с МинЖКХ Новосибирской области ущерб в 291 млн рублей за мусорную концессию, расторгнутую в мае 2022 года. 5 сентября в Арбитражном суде Новосибирской области состоялось предварительное заседание по иску Баряева к министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Конкурсный управляющий требует 291 968 196 рублей на реализацию прекращённого концессионного соглашения, «невозможность исполнения которого возникла не по вине общества с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск»», пишет «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

В мае 2022-го областные власти преподносили расторжение концессии как решение по обоюдному согласию, не предусматривающее штрафных санкций. С тех пор расклад изменился, констатирует ЦДЖ. Вышло так, что претензии к МинЖКХ направил тот, от кого их не ждали, а следовало бы.

— Нам известно о появлении такого иска, но Группа «ВИС» не контролирует действия конкурсного управляющего «Экологии-Новосибирск», поэтому мы не можем комментировать его действия, — сообщили ЦДЖ в пресс-службе «ВИС».

Банкротные законы нынче очень суровые. В том числе, по отношению к управляющим. Если есть хоть минимальная возможность взыскать средства в пользу кредиторов, управляющий должен пытаться её использовать. Иначе — суровая ответственность, уверен главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.

— «Джентльменские соглашения» с «ВИС» тут уже совершенно не в счёт. Скорее всего, иск вызовет критическую реакцию областных политиков, внимательно следящих за событиями в мусорной сфере. Министру ЖКХ Денису Архипову нужно готовиться к вопросам в заксобрании, — прогнозирует Кузнецов.

новости Новосибирска

В Новосибирской области расторгнута «мусорная» концессия

Напомним, что о расторжении  концессионного соглашения с «Экологией-Новосибирск» губернатор области Андрей Травников объявил 19 мая 2022 года. По расторгнутой концессии предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет по строительству двух мусорных полигонов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год. Стоимость проекта в ценах 2018 года составляла 4,3 млрд рублей. В новом конкурсе ГК «ВИС» участие не принимала, но на оба тендера заявилась оренбургская компания ООО «Орбита».

Ранее редакция сообщала о том, что конкурсы на строительство двух мусорных полигонов выиграл МУП «Спецавтохозяйство». 

Фото из группы «Экологии-Новосибирск» «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Экология-Новосибирск мусорная концессия ГК ВИС


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