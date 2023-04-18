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Название нового парка в Первомайском районе предлагают выбрать новосибирцам

  • 18/04/2023, 10:47
Голосование за название нового парка в Первомайском районе
От участия каждого новосибирца зависит количество выделенных денежных средств из федерального бюджета на благоустройство и озеленение города.

Голосование за название нового парка в Первомайском районеВ Новосибирске 15 апреля стартовало голосование за название нового парка на берегу реки Ини в Первомайском районе. От участия каждого новосибирца зависит количество выделенных денежных средств из федерального бюджета на благоустройство и озеленение города.

«В последние годы из федерального бюджета выделяется все больше средств для решения вопросов благоустройства общественных пространств городов России. Деньги выделяются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», для участия в котором необходимо соблюдать определенные правила, касающиеся общественного мнения. Формально предлагается выбрать название нового парка, но на самом деле каждый голос пополняет общую кассу благоустройства города примерно на 10 тысяч рублей. Приглашаю всех новосибирцев принять участие в голосовании», – подчеркнул мэр города Новосибирска Анатолий Локоть в ходе часа прессы.

В 2018 году новосибирцы выбрали 10 проектов благоустройства – по одному в каждом районе. Своё мнение высказали 165 тысяч горожан. Реализация проектов ведется на основе голосования с 2019 года. Сейчас строится парк в пойме реки Каменки, на очереди – парк на берегу реки Ини. Прибрежную зону планируется благоустроить с сохранением природных особенностей, а также флоры и фауны. За счёт участия в федеральной программе в озеленение города уже вложено 900 млн рублей.

Голосование за название нового парка в Первомайском районе

Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию через сайт «Госуслуги» на платформе.

Перейти на портал для голосования можно через QR-код

Фото: freepik.com – upklyak, пресс-службы мэрии Новосибирска

 

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска имя парку в пойме реки Ини благоустройство в Новосибирске Анатолий Локоть


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