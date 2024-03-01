Новосибирцев, стоящих на учете у нарколога, лишили водительских прав

Надзорное ведомство провело профилактическую работу в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Так, например, прокурор Маслянинского района выявил двух водителей, которые состоят на учете у нарколога, но при этом имеют возможность управлять автомобилем.

― В нарушение требований закона два гражданина, страдающие заболеваниями, при которых противопоказано управление транспортными средствами, имеют действующие водительские удостоверения. Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами утвержден Постановлением правительства РФ, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор обратился в суд с требованием устранить такое недоразумение. В итоге ГИБДД изъяла права у выявленных жителей области. Теперь шансов, что эти пациенты нарколога сядут за руль будет намного меньше.