Работники оборонных предприятий Новосибирска устроили кадровый терроризм

На предприятиях ОПК в Новосибирской области на сегодняшний день не закрыты около 2000 вакансий. Речь идет об одномоментной нехватке специалистов. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова. При этом она подчеркнула, что в 2023 году на предприятия оборонно-промышленного комплекса региона были трудоустроены 13 тысяч человек. Средняя потребность в работниках в отрасли в 2023 году варьировалась на уровне 1,5-2 тысяч человек в моменте.

ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социального развития Владимира Машанова сообщил, что в 2023 году на предприятия ОПК были трудоустроены 11 тысяч человек, уволились 5 тысяч. Потребность составляет 2,4 тысячи сотрудников.

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», Алла Литвинова поделилась, что, по данным из исследований рынка труда нашего региона, на предприятиях ОПК Новосибирской области не хватает около 3 тысяч человек.

— Долгое время на предприятиях ОПК не было активного набора людей, так как практически отсутствовал запрос на их продукцию. Сейчас ситуация изменилась, но люди уже максимально отвыкли работать руками, они не готовы идти на производство, считают, что там грязно, пыльно, мало платят, дедовщина и нет перспектив, — говорит Литвинова. — Соискатели нам говорят, что даже если мы туда пойдем, то после завершения спецоперации мы снова станем никому не нужны. По нашим оценкам, самый большой дефицит сегодня с фрезеровщиками, токарями, сварщиками, клепальщиками, монтажниками, то есть людьми, которые работают руками. Есть проблемы и с инженерным составом, так как на заводах ОПК сейчас многие кадры этого профиля уже в возрасте, а новых не могут набрать, потому что у них нет нужных компетенций.

По ее словам, чтобы изменить это отношение соискателей, нужно очень много и серьезно работать.

— Сейчас у многих новосибирских предприятий ОПК работа с кадрами заключается в переманивании сотрудников друг у друга. Это своеобразный кадровый терроризм или хантинг. В основном переманивают за счет зарплат и более удобной для соискателя локации. В итоге сотрудники бегают с завода на завод, — говорит Алла Литвинова. — И в целом молодые специалисты, поработав 3 месяца на заводе, вообще уходят из этой отрасли, начинают искать более легкую работу. У тех, кто работает на предприятии свыше 15 лет, уже более высокий уровень лояльности к работодателю, и здесь текучка ниже.

— Это те профессии, по которым работодатели сегодня готовы идти на существенные издержки для привлечения кадров, — пояснила Ольга Лаврова.

Дефицит на рынке труда привел к тому, что в сфере ОПК зарплаты за год выросли почти вдвое. К примеру, операторы станков с программным управлением, токари, фрезеровщики «подорожали» с 60 до 100 тысяч рублей в месяц.

В пресс-службе HeadHunter Сибирь Infopro54 пояснили, что в январе зарплатные ожидания соискателей в профсфере «Производство» снова ушли вперед относительно предложений, и сейчас все соискатели в целом и рабочие в частности претендуют на более высокие зарплаты, чем предлагает рынок.

Алла Литвинова добавляет, что предприятия ОПК привлекают сотрудников за счет предоставления брони. Кроме того, набирает популярность практика релокации, когда работодатели переманивают нужных специалистов из других регионов России, оплачивают им билеты, аренду квартиры на полгода и т.д.

— На наш взгляд, все эти меры точечные. Для системного решения кадрового вопроса предприятиям ОПК необходимо задуматься о корпоративной культуре, системе адаптации сотрудников, которые приходят в компанию, обучении и формировании кадрового резерва, то есть о комплексной работе с персоналом, — говорит Литвинова. — Нужно обучать кадровые службы в организациях, чтобы они знали о трендах на рынке труда. Нужно пиарить престижность рабочих профессий — многие люди до сих пор думают, что в производстве низкие зарплаты. Отличное решение — создание на производстве учебного центра для дообучения выпускников колледжей и профучилищ. Это единственная альтернатива хантингу специалистов.

Она напомнила, что сейчас «ОПОРА РОССИИ», Минтруда, Минобразования, и Минпром продвигают проект популяризации рабочих профессий.

В январе на пресс-конференции замгубернатора Сергей Семка отказался комментировать ситуацию по росту объемов производства на оборонных предприятиях региона, но отметил «своевременное выполнение гособоронзаказа» . Всего в перечень предприятий ОПК в регионе включены 95 предприятий.

Напомним, ранее эксперты hh.ru сообщили, что за кадрами рабочих специальностей в Новосибирске активно охотятся компании из центральной части России, которые предлагают людям более высокую зарплату и жилье.

По данным Ольги Лавровой, на данный момент в областной базе вакансий зарегистрированы около 7 тысяч безработных и 35 тысяч вакансий.

Ранее редакция сообщила о том, что оборонным предприятиям в Новосибирске предложили строить жилье, чтобы решить проблему с кадрами.