Школьники начали активно искать репетиров по ОГЭ и ЕГЭ в Новосибирске

Эксперты Авито рассказали, какие направления для сдачи экзаменов и поступления в вузы и ссузы популярны у российских школьников в 2024 году.
― За последний месяц спрос на услуги репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ вырос на 22 процента. При этом интерес к услугам репетиторов по иностранным языкам отдельно вырос на 66 процентов. Самым востребованным предметом при подготовке к экзаменам в Новосибирске остается математика. За последний месяц на платформе Авито Услуги спрос вырос на 67 процентов, ― сообщают специалисты.
Проведенный опрос показывает, что в 2024 году новосибирские школьники мечтают стать программистами, медиками и юристами.
Также есть информация, что более трети детей выпускников планируют поступать в столичные вузы.
― Согласно опросу, 36 процентов детей планируют подавать документы на поступление в московские вузы, 16 процентов — в Санкт-Петербург, еще 5 процентов респондентов рассматривают поступление в вузы Казани и Новосибирска, ― прокомментировали в Авито.
Ранее редакция рассказывала, что новосибирские школьники плохо написали пробный ОГЭ по математике.
Фото: freepik.com
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