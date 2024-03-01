Школьники начали активно искать репетиров по ОГЭ и ЕГЭ в Новосибирске

Эксперты Авито рассказали, какие направления для сдачи экзаменов и поступления в вузы и ссузы популярны у российских школьников в 2024 году.

― За последний месяц спрос на услуги репетиторов по школьным дисциплинам, которые входят в перечень предметов на ОГЭ и ЕГЭ вырос на 22 процента. При этом интерес к услугам репетиторов по иностранным языкам отдельно вырос на 66 процентов. Самым востребованным предметом при подготовке к экзаменам в Новосибирске остается математика. За последний месяц на платформе Авито Услуги спрос вырос на 67 процентов, ― сообщают специалисты.

Проведенный опрос показывает, что в 2024 году новосибирские школьники мечтают стать программистами, медиками и юристами.

Также есть информация, что более трети детей выпускников планируют поступать в столичные вузы.

― Согласно опросу, 36 процентов детей планируют подавать документы на поступление в московские вузы, 16 процентов — в Санкт-Петербург, еще 5 процентов респондентов рассматривают поступление в вузы Казани и Новосибирска, ― прокомментировали в Авито.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирские школьники плохо написали пробный ОГЭ по математике.