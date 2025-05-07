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Новосибирцев ждет жаркая погода на вторых майских праздниках

  • 07/05/2025, 17:00
Новосибирцев ждет жаркая погода на вторых майских праздниках
Хотя местами возможны грозы

Неоднозначная погода ждет новосибирцев во время продолжительных майских праздников. Если основные торжественные мероприятия, приуроченную ко Дню Победу, пройдут под жарким сибирским солнцем, то уже на следующий день, 10 мая, горожан ждут резкое понижение температуры и грозы.

По прогнозу Западно-Сибирского УГМС в Новосибирской области температура воздуха в четверг, 8 мая, поднимется до +23…+25С днём. При этом ночь на 9 мая тоже будет достаточно теплой, столбик термометра будет держаться на отметках до +10…+12С. Первые праздничные стуки пройдут преимущественно без осадков, но будет облачно.

В сам же День Победы, 9 мая, в Новосибирск придет июльский зной, воздух днем прогреется почти до +30С, а ночью температура опустится до +12…+14С. При этом небо будет преимущественно ясным, а осадков не ожидается.

Небольшое понижение температуры синоптики обещают в субботу, 10 мая. Днём температура воздуха будет держаться в пределах +18…+20С, а ночью опустится до +14…+16С. Возможны кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 11 мая, в Новосибирск придет похолодание, а также прольются дожди. Температура поднимется максимум до +13С, а ветер усилится.

Более долгосрочные прогнозы, обещают новосибирцам умеренный температурный режим. Так, во вторую и третью декады месяца в ночные часы столбики термометров будут показывать преимущественно от +2 до +13С. Хотя возможны и кратковременные заморозки, до 0…-2 С. Днем, как обещают синоптики, температура будет варьироваться от +15 до +25С.

Ранее редакция сообщала о том, что долгосрочные прогнозы «Яндекс Погоды» обещают новосибирцам постепенное потепление в течение всего последнего месяца весны. А самый теплый день придется на 30 мая, когда в городе установится вполне летняя температура +21С. Сильных заморозков пока не ожидается. Средняя дневная температура будет держаться в районе +13С. Ясных, пасмурных и дождливых дней будет примерно поровну. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прогноз погоды в Новосибирске


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