80 молодых елей высадили в честь Дня Победы в Новосибирске

В рамках международной эколого-патриотической инициативы «Сад Памяти» 7 мая прошла высадка деревьев. Около 300 человек приняли участие в создании аллеи памяти, состоящей из 80 саженцев ели, выращенных в питомнике Бердского лесхоза. Аллея была высажена вокруг новой ледовой арены в Новосибирске в честь 80-й годовщины Великой Победы.

Заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов открыл мероприятие. Он отметил важность подобных акций, подчеркнув, что они проводятся по всей стране, способствуют улучшению экологии, уменьшению углеродного следа и сохранению памяти о предках, защищавших Родину.

Акция «Сад Памяти» согласуется с целями и задачами национального проекта «Экологическое благополучие», а ранее являлась частью федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология». Ежегодно в России и за рубежом высаживают 27 миллионов деревьев, почтив память каждого погибшего в Великой Отечественной войне. Новосибирская область активно участвует в акции и входит в число лидеров среди регионов.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин подчеркнул особый символизм акции в Год защитника Отечества. Он выразил благодарность участникам за патриотизм и заботу об экологии.

Выбор места для высадки аллеи на территории ледового комплекса «Сибирь-Арена» был не случайным, поскольку это знаковое место для города. Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов отметил, что акция проходит на территории спортивных объектов второй год подряд, и пообещал заботиться о высаженных деревьях, чтобы героизм земляков остался в памяти потомков.

Новосибирская государственная областная научная библиотека организовала площадку, предоставив участникам возможность узнать о подвигах героев из тематической литературы с помощью мобильного комплекса. По завершении акции всех участников ждала полевая кухня.