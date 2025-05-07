Стоимость долгосрочной аренды снизилась в двух районах Новосибирска

В апреле 2025 года долгосрочная аренда стала дешевле в двух районах Новосибирска, сообщили в «Яндекс Аренде». В Заельцовском стоимость аренды жилья стала меньше на 2% (36,8 тысяч рублей.), в Ленинском — на 1,2% (30 тысяч рублей).

Наиболее значительный рост цены — на 2,4% — произошел только в Первомайском (до 28 тысяч рублей). Аналитики связывают увеличение медианной ставки выходом в сегмент съемного жилья в районе нескольких квартир высокого ценового сегмента.

В большинстве других районов колебания стоимости оказались незначительными (в диапазоне от -0,4% до 0,3%).

— С конца 2024 года экспозиция росла, число доступных для съема квартир во всех районах увеличилось. В апреле тренд продолжился, — констатировал руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

По словам эксперта больше всего предложение арендного жилья выросло в Советском районе — на 13% за месяц. На втором месте по этому показателю Калининский район — на 11,6%, на третьем — Дзержинский (на 10,7%). Далее идут Заельцовский — на 9,7%, Кировский — на 7,9%, Центральный — на 7,7%, Ленинский — на 6,5% и Октябрьский районы — на 5,5%.

Напомним, аналитики установили, что возможность арендовать квартиру на долгосрочный период в столице Сибири в 2024 году рассматривали не только новосибирцы (71,8%), но и москвичи (5,7%), а также жители Барнаула (3,6%) и Красноярска (3,3%).

Ранее редакция сообщала, что новосибирские эксперты оценили законопроект о запрете сдачи жилья без согласия соседей. Подобная инициатива может значительно сократить объем посуточной аренды, так как заручиться поддержкой соседей на практике будет нелегко.