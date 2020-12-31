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Новосибирская область: итоги-2020

  • 31/12/2020, 15:47
Автор: Юлия Данилова
Власти региона ожидают, что общеэкономические показатели области по итогам 2020 года будут благоприятными, несмотря на пандемию.

Новости Сибири

Инвестиции. Без спада

Вопреки сложностям, вызванным коронавирусом, ограничениями и т.д., власти Новосибирской области ожидают, что общеэкономические показатели деятельности региона по итогам 2020 года будут благоприятными. Во время итоговых заседаний, которые уже стартовали в различных министерствах и ведомствах, уже неоднократно подчеркивалось, что за 9 месяцев 2020 года индекс промпроизводства в регионе упал всего на 1% (в Сибири — на 4,4%, в России — на 3,1%). С особой гордостью в регионе подчеркивают значения индекса инвестиций в основной капитал — +7%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 159 млрд рублей (без субъектов малого предпринимательства).

— Мы рады, что на территории области, несмотря на сложный год, не наблюдается спада инвестиционной активности. В этом году ни один из более-менее значимых инвестиционных проектов в регионе не был остановлен и заморожен. Мы ожидаем, что по итогам года сохранится темп привлечения инвестиций в основной капитал на уровне выше среднероссийского, — заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

К наиболее интересным для инвесторов отраслям министр отнес транспорт и логистику (25%).

— Это та отрасль, на которую мы очень сильно надеемся и которая исторически позволяла Новосибирску обгонять соседей, — заявил он. — На втором месте — обрабатывающие производства (11,9%) и сельское хозяйство (9,9%).

По наблюдению директора Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Эльвиры Емец, в корпоративном сегменте крупный бизнес Новосибирской области так или иначе перестроился из-за пандемии.

— Фокус стратегий с создания новых мощностей переместился на поддержку текущей деятельности. При этом за 9 месяцев 2020 года корпоративный портфель нашего банка в крупном бизнесе в Новосибирске вырос на 36%, — констатирует банкир.

АПК. Островок спокойствия

Одним из самых успешных 2020 год оказался для отрасли АПК. Индекс производства продукции сельского хозяйства в регионе вырос на 5,1% (в Сибири упал на 0,5%, в России вырос на 3,3%). По данным минэкономразвития в области за 9 месяцев произведено 182 тыс тон скота и птицы на убой в живом весе (+4,5%), 712 тыс тонн молока (+4,4%), 1062,7 млн штук яиц (+8,3%).

— В этом году мы прибавили 42 тысячи га посевных площадей. Валовый сбор зерна в первоначальном весе составил 2,6 млн тонн, несмотря на климатические сложности, что больше 2019 года. Средняя урожайность составила 18,7 ц/га, — заявил губернатор области Андрей Травников, подводя итоги работы отрасли на годовой пресс-конференции. — Мы продолжаем находиться в числе лидеров по молочному производству: по итогам 11 месяцев — 623 тысячи тонн, на 6,5% больше, чем в прошлом году. Активно развивается мясное скотоводство, в том числе благодаря настройке региональных мер. Поголовье скота мясных пород за 2 года выросло на 20%. Мы не обеспечиваем себя говядиной, но ставим цель выйти на такие объемы производства, чтобы экспортировать этот вид продукции.

Очень благоприятным для аграриев 2020 год стал и в плане цены на зерно. По сравнению с осенью 2019 года, она выросла на 50% и продолжает расти.

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», председатель НОО «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов отмечает, что АПК во всем мире в 2020 году является растущим трендом экономики.

— Если многие отрасли в этом году стагнировали или падали, как, к примеру, строительство, то производство продуктов питания, переработка сельхозсырья и все, что с этим связано, стабильно росли, — говорит Соколов. — Не сказать, что в нашем регионе были какие-то рекорды по уборке зерновых, но благодаря высоким ценам на сырье результат для АПК оказался очень интересным. Сельхозпроизводители могли реализовывать зерновые и масличные на экспорт, особенно в Китай, по беспрецедентно высоким ценам.

Эксперт отмечает, что повторение результата 2020-го в 2021 году будет зависеть от конъюнктуры рынка, курса валюты и мирового спроса.

— Пока это больше влияет на результат, чем наличие или отсутствие какой-то госполитики. Ничего фундаментального мы еще также не построили, так что все зависит от рынка, — поясняет Сергей Соколов. — 2020 год дал серьезную финансовую подушку. Посмотрим, как сельхозпроизводители, переработчики, трейдеры и экспортеры ей воспользуются. Будем надеяться, что в 2021 году АПК сможет сохранить свои позиции в качестве островка стабильности.

По оценкам Льва Решетникова, в перспективе 10-20 лет сельское хозяйство выйдет на первое место в регионе с точки зрения экспорта. Кстати, в 2020 году внешнеторговый оборот области, несмотря на ограничения и закрытие границ, вырос на 27% к 2019 году. Благодаря, в первую очередь, промышленности и АПК.

— Несмотря на ограничения, связанные с закрытием границ, наша линейка продуктов для внешнеэкономической деятельности оставалась востребованной. Торговое финансирование, гарантии, аккредитивы, конверсионные операции пользовались спросом. Это говорит о том, что клиенты искали для себя другие рынки, другие возможности, других партнеров, — подтверждает Эльвира Емец.

Обрабатывающие производства. «Пищевка» рулит

Индекс обрабатывающих производств в Новосибирской области вырос за 3 квартала на 1,4%. Для сравнения: в Сибири и в России в целом в этой отрасли были зафиксированы отрицательные показатели — -1,9% и -0,3% соответственно.

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Как отметил на пресс-конференции Лев Решетников, самую серьезную положительную динамику в 2020 году показали компании, занимающиеся производством текстильных изделий, — почти +40% к уровню 2019 года. Во многом за счет пошива СИЗов. На втором месте — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — + 26%. На третьем — металлургическое производство с 17%.

— Из обрабатывающих отраслей также больше всех растет «пищевка» и производство напитков (по 8%), — добавил министр.

Что касается сфер деятельности с отрицательной динамикой, то больше всего просело производство кокса и нефтепродуктов — почти -64%. На втором месте находится производство кожи и изделий из кожи — на 22%.

Торговля. Интерес смещается в онлайн и магазины «у дома»

По итогам 9 месяцев 2020 года оборот розничной торговли в регионе просел на 2,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и составил 436 млрд рублей. В Сибири и в России в целом падение было более значительным (-4,6%). На продукты питания в общем обороте пришлись 204,3 млрд, на непродовольственные товары — 231,7 млрд рублей. Не исключено, что это связано со смещением потребления из супермаркетов в магазины «у дома» и через интернет: из-за пандемии покупатели стараются меньше посещать места массового скопления людей.

Оборот организаций оптовой торговли в регионе упал более серьезно — на 3,7% (в Сибири — на 1,3%, в России вырос на 1,1%) и составил 1458,7 млрд рублей.

Добыча полезных ископаемых. Официально пока в минусе

Индекс добычи полезных ископаемых в Новосибирской области за 3 квартала 2020 года упал на 10,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это падение было более значительным, чем в Сибири (-8,6%) и в России в целом (-6,6%).

Как уточнили в ответ на запрос Infopro54 в Минэкономразвития региона, добыча угля в регионе упала на 11,1%. На момент публикации материала редакции не удалось получить комментарий по ситуации в группе «Сибантрацит». Однако, судя по сообщению пресс-службы компании, в октябре предприятия «Сибантрацита» добыли 1,6 млн т антрацита и угля. Это на 10% больше, чем в сентябре. Продажи составили 1,9 млн т, что на 31% превышает показатель сентября и на 19% — уровень продаж в октябре прошлого года.

Наиболее серьезно в 2020 году упала добыча сырой нефти и природного газа — на 24,3%. Впрочем, в этой отрасли падение продолжается уже несколько лет подряд — в 2019 году к 2018-му добыча упала на 23%. Добыча металлических руд упала на 12,1%, а добыча прочих полезных ископаемых, напротив, выросла на 2,9%. Как пояснили редакции участники рынка, речь идет о полезных ископаемых, которые используются при строительстве объектов. Напомним, в 2020 году в регионе стартовали работы по возведению четвертого моста, ледовой арены, велось дорожное строительство.

Строительство. Противоречивая динамика

Интересная ситуация по итогам 9 месяцев наблюдалась с объемом работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». В Новосибирской области он упал на 29,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — до 86,2 млрд рублей (по Сибири в среднем — на 13,7%, по России — на 0,3%). Частично отрицательную динамику подтверждают и производители стройматериалов. Так АО «Искитимцемент» в своем пресс-релизе недавно сообщало, что с января по октябрь предприятие выпустило 868 тысяч т цемента — на 1,2% меньше, чем за 10 месяцев прошлого года.

— Уменьшение объемов производства связано, прежде всего, с сокращением емкости цементного рынка Новосибирской области: в отчетном периоде потребление строительного материала в регионе снизилось к уровню 2019-го на 6,2% до 1,03 млн тонн (-68 тысяч т), — поясняли в компании.

Новосибирская «стройка» упала на 30%

При этом в регионе, по данным Минэкономразвития, в действие введены почти на 20% жилых домов больше, чем годом ранее. Это значительно больше, чем в среднем по Сибири (+7,5%) и России (-1,1%).

— Одно из самых больших падений индекса зафиксировано в строительной отрасли при росте ввода жилья. На наш взгляд, здесь нужно изучать методологию строительства, — говорит Лев Решетников. — В области много проектов, которые реализуются строительными копаниями из других регионов. То есть данные об их деятельности могут уходить в другой регион.

Кстати, по данным регионального Минстроя, на начало декабря в области были введены в эксплуатацию 1,5 млн кв.м жилья — на 22% больше, чем на тот же период прошлого года. На пресс-конференции министр строительства Иван Шмидт подчеркивал, что область выполнит план, поставленный на 2020 год — 1,61 млн кв.м. Однако, напомним, в январе ведомство называло другие плановые показатели, прописанные региону на 2020 год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», — 2,1 млн кв.м жилья.

— Спрос на новостройки в регионе, по имеющейся у нас информации от застройщиков, сейчас низкий, большой объем жилья остается невостребованным. Поэтому мы считаем нецелесообразным насыщать рынок серьезным объемом жилья, чтобы не повторить печальный опыт Краснодарского края, где из-за высоких темпов строительства остаются нераспроданными целые микрорайоны, — заявил Иван Шмидт.

И тем не менее министр все еще считает перспективным план выхода на сдачу 2,6 млн кв.м жилья в год к 2030-му.

Заместитель директора по развитию СК ООО «Вира-строй» Александр Аксененко уверен, что на все показатели отрасли строительства в 2020 году оказал серьезное влияние коронавирус, а также ее адаптация к работе с эскроу-счетами и проектным финансированием.

— 2020 год все еще можно считать переходным периодом. Использование эскроу-счетов и проектного финансирования позволило сгладить рыночные колебания, вызванные коронавирусом. Застройщики более уверены в экономике своих проектов, постепенно заканчивают дома, которые строят по старому законодательству, и переходят на новое, — говорит Аксененко. — Но несмотря на то, что наша отрасль в регионе была на карантине всего неделю, если бы не господдержка в виде льготной ипотеки, позволившая стимулировать спрос, застройщикам было бы гораздо сложнее пройти нынешний кризис и двигаться вперед. Лично мы в будущее смотрим с оптимизмом и надеемся, что льготная ипотека сохранится.

Президент SKY Group Владимир Литвинов считает, что просадка по отрасли «Строительство» в регионе также может быть вызвана отложенными проектами.

— Застройщики предпочитают заканчивать проекты, которые ведут, и не начинать новые. Наблюдают, как себя поведет рынок, как будет меняться спрос. Это проще, чем потом замораживать уже начатые объекты, — говорит Литвинов. — Кроме того, из-за перехода на эскроу-счета банки предъявляют очень жесткие требования к срокам завершения объектов. Они стали дольше рассматривать документы, больше спрашивать с застройщиков, ориентируясь на требования ЦБ, а не на Минстрой. Все это также является сдерживающим фактором.

К планам Минстроя все-таки выйти на сдачу 2,6 млн кв.м жилья к 2030 году собеседник Infopro54 относится скептически.

— У нас в Новосибирске идет отток населения. В этом году миграционная убыль населения составила около 7 тысяч человек. Мигранты возвращаются на родину, где появились деньги и работа. Потребность в квартирах сокращается, а значит, рынку столько просто не нужно, — поясняет Владимир Литвинов. — Я уже много раз говорил, что регулировать ситуацию на рынке строительства жилья должно государство. Оно должно определять, какие квартиры будут востребованы, когда нужно менять ассортимент и каким образом и т.д. Иначе мы получим перепроизводство, надуем ипотечный пузырь и завязнем в неплатежах.

Услуги. Пике года

Сильнее всего последствия коронакризиса ожидаемо ощутили на себе организации, работающие в сфере предоставления платных услуг населению. В Новосибирской области объем платных услуг населению снизился на 16,7% (в России — на 18,1%, по Сибири данные не предоставлены) — до 124 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года.

— Пандемия сильнее всего коснулась предпринимателей из сферы малого бизнеса, — соглашается генеральный директор Банка «Левобережный» (ПАО) Владимир Шапоренко. — Благодаря предоставленным государством кредитным каникулам и частные, и корпоративные клиенты смогли получить отсрочку долга и процентов на 6 месяцев в рамках 106-ФЗ. Тем, кто не попадал под действие данного закона, банки помогали самостоятельно. Таким клиентам, а их было большинство, предлагали реструктуризацию долга, рефинансирование кредитов, отсрочку платежей, заморозку комиссий и прочее. То есть делали все возможное, чтобы клиенты «выжили».

Эльвира Емец также считает, что влияние пандемии больше всего почувствовал на себе малый и средний бизнес.

— Мы видели снижение поступлений на счета этих компаний в апреле-мае, но с июня началось восстановление объемов. По нашим данным, восстановление работы бизнеса в Сибири проходит даже быстрее, чем в других регионах. Спрос на кредитование также восстанавливается, — говорит банкир.

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К самым пострадавшим отраслям Лев Решетников отнес турагентства, где падение составило 75%. За 9 месяцев 2020 года компании этого сектора оказали услуги населению всего на 0,8 млрд рублей. На втором месте — учреждения культуры. Здесь падение составило 60%, оказано услуг на 1,1 млрд рублей. На третье месте — гостиничный бизнес (-40%, 1,8 млрд рублей).

— Туризм — это одна из отраслей, в которых, несмотря на все меры господдержки, будут происходить значительные изменения, — рассуждает Решетников. — Есть позитивные тенденции: ждем, в частности, нацпроекта по поддержке туризма, готовим региональную программу. Считаю, что нынешний кризис — это не только проблема, но и возможности для развития внутреннего туризма и необходимой для него инфраструктуры.

Председатель правления Некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» Дмитрий Микитченко рассказывает, что по выездному туризму объем реализации уменьшился на 95% и до конца пандемии/открытия границ он не восстановится ни при каких условиях.

— Что касается внутреннего туризма, то в октябре был распределен федеральный грант на 1,2 млрд рублей на поддержку въездного и внутреннего туризма. С 1 января 2021 года начнет работать нацпроект «Туризм и гостеприимство», в который заложены большие средства, но пока непонятен механизм их получения, —говорит эксперт. — Если говорить о потерях, то пока они касаются в основном агентского сектора. 85% турагентств фактически прекратили работу по профилю: кто-то временно, кто-то переориентировался на другой бизнес. Что дальше — будет зависеть от того, станут ли вводить blackdown или нет. Мы ожидаем, что к лету 2021 года ситуация исправится. Если нет, то что будет с отрасль — непонятно.

Не менее жестко пандемия ударила по обороту предприятий общественного питания. Уже по итогам 9 месяцев он упал на 36% — до 18,8 млрд рублей. Между тем осенью в регионе вводились новые меры, ограничивающие работу общепита: запрет на работу после 23:00, закрытие фудкортов в ТЦ и, самое главное, жесткие условия проведения новогодних мероприятий.

— Если говорить о процентном соотношении, то потеря выручки составляет около 75%, по сравнению с прошлым годом. Это я говорю про период январь-ноябрь. Что касается декабря, то здесь потери будут еще жестче, поскольку это отчетный месяц, когда должны закрываться дебиторские, налоговые и зарплатные задолженности. Расходная часть декабря в разы выше любого другого месяца года, и совершенно точно, что 50% участников рынка с этой нагрузкой не справятся, — прогнозирует директор бара GUEVARA Яна Невская

Она констатирует, что в 95% случаев арендодатель уже прямо заявляет компаниям общепита, что их проблемы его мало волнуют, так как у него есть свои долговые обязательства, которые он должен выполнять, своя дебиторская задолженность.

— Большинство арендодателей Новосибирска говорят: мы вас поддерживали сколько могли, а сейчас наш ресурс иссяк. Если в апреле- мае работал такой минимальный шантаж, как «если не договоримся, то мы съедим», сейчас он также исчерпан, — поясняет собеседник Infopro54. — Арендодателю проще держать помещение пустым, не имея прибыли, но и не неся коммунальную, эксплуатационную и амортизационную нагрузку. В такой ситуации с него спрос попроще, чем тогда, когда помещение занято, деятельность вроде бы ведется, а прибыли и оплаты нет.

Основатель целого ряда бизнесов из сферы услуг (сеть лазерной депиляции LaserLove, сеть парикмахерских «Стрижевский и CutMan», сеть чебуречных CheburekMe) Александр Долгов отмечает, что прямая средняя выручка по всем компаниям у него по итогам 2020 года расчетно упадет до 20%. Но есть еще и кумулятивные потери.

— Мы работаем с партнерам по франчайзингу. Весной многие потенциальные партнеры отложили принятие решения о страте своего бизнеса по франшизе до стабилизации ситуации, так как переживают за негативный фон в экономике. Сейчас они не платят нам роялти за неоткрытый бизнес. Некоторые новые проекты пострадали из-за того, что были закрыты на карантин расположенные рядом вузы, бизнес-центры, — перечисляет Долгов. — Возникли проблемы с продажами, с коммуникациями из-за болезни людей. Они просто выпадают из процесса недели на две, этот пробел никак не закроешь. Причем болеют команды достаточно массово.

В числе наименее пострадавших от пандемии отраслей, судя по данным Минэкономразвития,  — юридические услуги (-0,6%, 2,5 млрд рублей), жилищные (-1,8% , 14 млрд рублей), коммунальные (-6,8%, 27,6 млрд) и телекоммуникационные услуги (-8,6%, 23,5 млрд рублей).

Ожидания

— Конечно, в текущих реалиях сложно строить планы и прогнозы. Но на жизнь всегда надо смотреть с позитивом, тем более что повод для оптимизма определенно есть. В марте-апреле, когда начиналась пандемия, ожидания были более мрачными. Сегодня мы оцениваем, что все не так плохо — компании восстанавливают свою активность, выходят на нормальный режим работы, а некоторые уже давно трудятся в полную силу, — комментирует Владимир Шапоренко. — Одновременно с этим все понимают, что без дефолтов не обойтись. И, к сожалению, некоторые игроки уйдут с рынка. Но мы оцениваем, что это будет достаточно небольшой процент.

Эксперт надеется, что правительство не будет вводить серьезных экономических ограничений и ситуация стабилизируется.

— Если говорить про экономические факторы, то, по мнению наших аналитиков, главные удары, которые негативно повлияли на российскую экономику (а именно снижение объемов добычи нефти и все связанные с пандемией ограничения), в весеннем масштабе уже вряд ли повторятся. И сейчас мы наблюдаем улучшение как во всей экономике, так и восстановление в потребительском секторе, — добавляет Эльвира Емец.

В соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов за период 2021-2023 годов экономика области вырастет на 3,3% к уровню 2020 года, промышленное производство — на 4,6%, сельское хозяйство — на 5,8%, инвестиции в основной капитал — на 5,3%. Данный прирост за 3 года не сможет обеспечить докризисный уровень (2019 года) экономического развития региона, его достижение возможно только к 2025 году.

Базовое фото: pixabay.com, автор- Lydia89

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Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

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Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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