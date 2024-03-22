Новосибирцев зовут проверить свои легкие в преддверии всемирного дня борьбы с туберкулезом

В субботу, 23 марта, накануне всемирного дня борьбы против туберкулеза в Новосибирской области по инициативе регионального минздрава во всех поликлиниках состоится акция «Я здоров! Туберкулеза нет». В рамках акции можно будет пройти профосмотр и сделать флюорографию. Это быстрое и безопасное исследование позволяет выявить заболевания легких до появления первых симптомов. Так, например, в прошлом году во время профосмотров удалось определить туберкулез у 60 новосибирцев.

― Во всех поликлиниках можно будет пройти профосмотр и сделать флюорографию. Не забудьте записаться заранее, чтобы не возникла очередь, ― предупреждает минздрав региона.

Часы приема и список медицинских учреждений можно посмотреть на сайте областного минздрава.

Известно, что в 2023 году заболеваемость туберкулезом в Новосибирской области снизилась на 13 процентов. Также заметно уменьшилась смертность от этого недуга.

Для улучшения эпидемической ситуации губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым утверждена дорожная карта, которая призвана улучшить систему оказания фтизиатрической помощи населению. Она включает целый комплекс мероприятий по контролю за выявлением и диагностикой больных туберкулезом.