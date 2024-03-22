«Сбер»: Любые преступления против банка и его клиентов раскрываются, а преступники несут неотвратимое наказание

Крупнейшие банки, вкладывая огромные ресурсы в безопасность, научились противостоять большинству угроз.

К примеру, антифрод-система «Сбера», выявляющая подозрительные операции, оценивая поведение клиентов по более чем 1000 параметрам, выявляет 99,6% атак мошенников. Система фиксирует, когда по счетам клиентов происходит попытка провести нетипичные для него операции, и приостанавливает их. Например, операции по оформлению кредитов, когда мошенник посредством социальной инженерии завладел данными и доступами жертвы или сама жертва под влиянием мошенника хочет оформить кредит.

Сотрудники в отделениях банка научились по поведению клиентов определять, что человек находится под воздействием мошенников.

Но что делать, когда мошенничество начинает облекаться в более серьезные формы? Когда степень влияния преступников на жертву настолько велика, что он сам готов пойти на преступление. Подобный эпизод произошел недавно в Новосибирске: 46-летний мужчина, буквально загипнотизированный мошенниками, зажег фейерверк в отделении «Сбербанка» на улице Кошурникова.

Сотрудники «Сбера» на месте сработали четко по инструкции: людей из здания вывели, никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал. Тревожная кнопка, которую сразу нажала клиентский менеджер банка, сработала — наряд Росгвардии приехал оперативно. Однако нападавший успел скрыться. В этот момент, помимо рабочей инструкции, начинает действовать и личная вовлеченность сотрудников банка в процесс поимки правонарушителя.

В первые минуты, как только об инциденте стало известно, начальник управления безопасности Новосибирского отделения «Сбера» Николай Крайнов вызвал в офис на Кошурникова оперативников уголовного розыска. Затем он вместе с директором управления безопасности Сибирского банка «Сбера» Максимом Селиным и начальником отдела технических средств охраны Сергеем Игнатовым отправился на место происшествия. Там они оперативно предоставили полиции видео с камер наблюдения, и вместе с ними изучали его, установив в итоге приметы нападавшего.

Закончив работу с камерами, все трое вышли из здания на улицу, как вдруг увидели подозрительного мужчину, в котором распознали виновника инцидента. Уйти злоумышленнику не удалось. Селин, Крайнов и Игнатов совместно с дежурившим на месте сотрудником полиции преследовали и задержали подозреваемого. Таким образом, благодаря их бдительности, нападавшего удалось поймать по горячим следам.

Максим Селин, директор управления безопасности Сибирского банка «Сбера»:

— Любые преступления против банка и его клиентов не останутся безнаказанными для злоумышленников. Мы всегда тесно сотрудничаем с полицией, всячески оказывая им содействие, поэтому правонарушителей всегда задерживают либо на месте совершения преступления, либо по горячим следам, после чего преступники несут неотвратимое наказание.

По данным «Сбера», за 2023 год по всей стране были совершены около 50 нападений на офисы и банкоматы банка с целью хищения денежных средств. Ни одно из них не завершилось успехом, а злоумышленники были задержаны и привлечены к ответственности.

В банке напоминают, что ни в коем случае нельзя совершать какие-либо действия по указанию незнакомых людей, кем бы они ни представлялись и какие бы истории ни рассказывали. Если есть какие-то вопросы или сомнения, незамедлительно обращайтесь в офис «Сбера» — сотрудники обязательно помогут и прояснят ситуацию.