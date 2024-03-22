УФАС потребовало реорганизовать МП Метро МиР в Новосибирске

22 марта Новосибирске УФАС выдало мэрии Новосибирска предупреждение обязательное для исполнения. В нем говорится о необходимости реорганизовать МП «Метро МиР».

— В срок до 22 мая 2024 года органу власти (местного самоуправления) необходимо прекратить действия (бездействия), которые содержат признаки нарушения, антимонопольного законодательства, а именно ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», — отметили в ведомстве.

УФАС установило, что коммерческая структура МП «Метро МиР», являясь хозяйствующим субъектом, была наделена полномочиями органа власти. Она выступала в роли муниципального заказчика торгов по созданию, размещению и обустройству объектов транспортной инфраструктуры города, а также поддержанию их в надлежащем состоянии.

По словам заместителя руководителя Новосибирского УФАС России Сергея Иванова, весь комплекс работ по размещению государственного (муниципального) заказа, проведению закупок, контролем за исполнением контрактов, а также приемка работ должны проводиться уполномоченными на то органами муниципалитета, а не коммерческой структурой.

— Из-за совершенных действий (бездействия) органа власти государственные (муниципальные) торги на сумму свыше 3 млрд. рублей были проведены хозяйствующим субъектом, в том числе строительство станции метро «Спортивная», — отметили в ведомстве.

Напомним, отдел по борьбе с картелями Новосибирского УФАС России завершил многомесячное расследование обстоятельств, указывающих на сговор мэрии Новосибирска в лице департамента транспорта и муниципального предприятия «Метро МиР». По факту предполагаемого сговора УФАС возбудило дело. Речь идет выделение бюджетных средств в виде субсидий коммерческой структуре. Первое заседание по делу назначено на 14 мая 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что экс-главу департамента транспорта Константина Васильева арестовали в Новосибирске.