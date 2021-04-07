Новосибирцу из Китая прибыл в посылке фашистский крест

Россияне стали регулярно заказывать из Китая такие вещи для неизвестных нужд.

По информации пресс-службы ведомства, обнаружить подозрительный предмет инспекторам Новосибирского почтового таможенного поста помогла досмотровая рентгеновская техника, с применением которой осуществляется таможенный контроль перемещения международных почтовых отправлений.

— Это уже седьмая посылка с предметами нацистской атрибутики за первые три месяца 2021 года. За весь 2020 год таких посылок было выявлено всего три. Адресатами посылок являлись жители различных городов – Новосибирск, Норильск, Ангарск, Тверь, Южно-Сахалинск и других, — прокомментировали в пресс-службе сибирского таможенного управления.

Для того чтобы выяснить, с какой целью россияне заказывают на китайских интернет-ресурсах предметы с нацистской символикой, таможенники в адрес получателей посылок направили соответствующие запросы.

— Если эти вещи нужны для проведения научных исследований, художественного творчества либо для подготовки материалов, осуждающих нацизм или излагающих исторические события, то российское законодательство допускает их использование. Если нет, то предметы с нацистской символикой возвращают отправителю, — пояснили сотрудники пресс-службы.

Свои слова приобретатели товара должны подтвердить документально.

Ни на один из запросов ответ в таможню не поступил. Все 11 предметов с нацистской символикой в 2020 году и 26 предметов (значки, кресты, монеты) в 2021 году были возвращены в Китай.