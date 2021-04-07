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Пять маневровых диспетчеров железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» предстанут перед судом

  • 07/04/2021, 16:41
Авторы: Марина Санькова
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Их обвиняют в хищении более 1 млн рублей у продавцов торговых киосков.

По сообщению отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, пять маневровых диспетчеров железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» филиала ОАО «РЖД» обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемые обратились к продавцам киосков, расположенных на платформах железнодорожной станции «Новосибирск-Главный», с предложением о том, чтобы те регулярно передавали им денежные средства за поставку пассажирских поездов дальнего следования на железнодорожные пути, на которых расположены их киоски, что позволит им повысить товарооборот.  При этом обвиняемые сообщили потерпевшим о том, что решения о поставке пассажирских поездов дальнего следования на указанные пути принимаются маневровыми диспетчерами, скрыв от них, что прием указанных поездов осуществляется в соответствии с нормативными документами станции «Новосибирск-Главный» и от их решения это не зависит.

— Таким образом, за 4 года, обвиняемые обманным путем похитили у продавцов торговых киосков более 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасского линейного управления МВД России.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе расследования уголовного дела двое обвиняемых полностью признали свою вину, двое признали свою вину частично, один из маневровых диспетчеров свою вину не признал.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Фото: flickr.com автор: Yuri Skurydin

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело преступная деятельность мошенничество


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