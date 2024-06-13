Новосибирцу присвоено звание генерала в Таджикистане

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил уроженцу Новосибирской области Андрею Марушкину звание генерала.

В настоящее время Марушкин возглавляет военную базу, расположенную в Таджикистане. В прошлом он возглавлял мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Самарской области.

Напомним, что новое звание получил и прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Ему присвоили звание государственного советника юстиции 2-го класса.

Подобные звания были присвоены еще 85 должностным лицам.

Ранее редакция сообщала о том, что президент Путин наградил семь жителей Новосибирской области.