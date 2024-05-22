Президент Путин наградил семь жителей Новосибирской области

21 мая президент России Владимир Путин наградил семь жителей Новосибирской области. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном сайте правовой информации.
Среди награжденных — работники здравоохранения, машинисты электровоза, электрогазосварщик и руководитель ФУАД «Сибирь».
Так, медалью Луки Крымского награждены врач-офтальмолог междорожного центра микрохирургии глаза ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Анну Гусаревич и врач клинико-диагностической лаборатории стационара на ст. Новосибирск-Главный ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Полина Мазина.
Помимо этого, за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия «За наставничество» награждены машинисты электровозов локомотивных депо Западно-Сибирской дирекции тяги- филиала ОАО «РЖД» Нвер Варданян и Евгений Мельниченко, а также бригадир предприятий железнодорожного транспорта путевой машиной Западно- Сибирской дирекции по ремонту пути- филиала ОАО «РЖД» Петр Столбик и электрогазосварщик цеха Водосеть-1 МУП «Горводоканал» Юрий Хадидулин.
Начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Дмитрий Тулеев получил звание «Заслуженного строителя РФ».
Ранее редакция рассказывала, что судебный пристав нашла в новосибирском лесу очень ценную медаль ветерана ВОВ.
Источник фото: kremlin.ru, автор- Валерий Шарифулин (ТАСС)
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